Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
26 Ocak 2019 Cumartesi, 21:39:09
Güncelleme: 22:01:11
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Terim transfer tarihini verdi! Forvet geliyor...
Maçı genel anlamda değerlendiren Terim, transfere dair de önemli bilgiler verdi ve transfer tarihini açıkladı. İşte o sözler:
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Terim transfer tarihini verdi! Forvet geliyor...
"Takımın kazanma arzusundan memnunum. Çok iyi mücadele ettiler. 21. şampiyonluğu aldığımız yerde böyle önemli bir galibiyet aldığımız için mutluyum."
Terim transfer tarihini verdi! Forvet geliyor...
"Bazen antrenmanda çalıştığınız taktikleri çamura da saplayabilirsiniz. Bizim için tersi oldu tabii. Oyunun neredeyse her döneminde etkili olan bizdik. Göztepe iyi bir takım, bizi sıkıştırdığı zamanlar oldu ama genel üstünlük bizdeydi."
Terim transfer tarihini verdi! Forvet geliyor...
"Zorlu zemin. Tabii havaya bir şey deme hakkımız yok ama sahaya bir şey deme hakkımız var. Böyle bir ligde daha iyi şartlarda oynamak ister herkes. İnşallah önemli sakatlıklar olmamıştır."
Terim transfer tarihini verdi! Forvet geliyor...
"Sanıyorum son günlerin en popüler sorusu bu, transfer. İsimler üzerinden konuşmak istemiyorum ama bazen transfer yapmak istediğinizde paranız olmuyor, paranız olduğunda da zamanınız olmuyor. Tüm arkadaşların müthiş özveriyle çalıştığına inanıyorum."