Terim gurbetçi yıldızı istedi! Oyuncu sıcak bakıyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Terim gurbetçi yıldızı istedi! Oyuncu sıcak bakıyor

Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna ciddi takviyeler yapmayı hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gurbetçi yıldızın transfer edilmesini istedi. Milli futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. İşte detaylar...
18 Aralık 2019 Çarşamba 08:23
Terim gurbetçi yıldızı istedi! Oyuncu sıcak bakıyor

Ara transfer döneminde kadrodaki yerli kalitesini artırmayı hedefleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gözünü şimdi de Almanya'ya dikti.

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Terim gurbetçi yıldızı istedi! Oyuncu sıcak bakıyor

Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı takımda görmeyi isteyen tecrübeli hoca bu kez de Wolfsburg formasını giyen Yunus Mallı'nın transferi için yönetime rapor verdi.

Terim gurbetçi yıldızı istedi! Oyuncu sıcak bakıyor

Fatih Terim'in A Milli Takım'dan öğrencisi olan 28 yaşındaki orta alan oyuncusu, bu sezon Wolfsburg'ta sıkıntılı bir dönem geçiriyor.

Terim gurbetçi yıldızı istedi! Oyuncu sıcak bakıyor

Yunus Mallı, UEFA Avrupa Ligi'nde sadece 2 maçta 50 dakika görev alırken, Bundesliga'da hiç forma giyemedi.

Terim gurbetçi yıldızı istedi! Oyuncu sıcak bakıyor

Takvim'de yer alan habere göre devre arasında takımdan ayrılma kararı alan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

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