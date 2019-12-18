Terim gurbetçi yıldızı istedi! Oyuncu sıcak bakıyor
Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna ciddi takviyeler yapmayı hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gurbetçi yıldızın transfer edilmesini istedi. Milli futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. İşte detaylar...
18 Aralık 2019 Çarşamba 08:23
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Ara transfer döneminde kadrodaki yerli kalitesini artırmayı hedefleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gözünü şimdi de Almanya'ya dikti.
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Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı takımda görmeyi isteyen tecrübeli hoca bu kez de Wolfsburg formasını giyen Yunus Mallı'nın transferi için yönetime rapor verdi.
Fatih Terim'in A Milli Takım'dan öğrencisi olan 28 yaşındaki orta alan oyuncusu, bu sezon Wolfsburg'ta sıkıntılı bir dönem geçiriyor.
Yunus Mallı, UEFA Avrupa Ligi'nde sadece 2 maçta 50 dakika görev alırken, Bundesliga'da hiç forma giyemedi.
Takvim'de yer alan habere göre devre arasında takımdan ayrılma kararı alan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.