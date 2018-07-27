Teodorczyk Galatasaray yolunda

ANDERLECHT'İ İKNA EDECEK

Lech Poznan, Kiev ve Anderlecht formaları giyen golcü isim geçen sezon ligde 33 maçta 15 gol atarken 3 de asist yaptı. Bir önceki sezon da kiralık olarak yine Anderlecht forması giyen Polonyalı 38 lig maçında 22 gol kaydetmişti.



STOCK ÇOK MUTLU!

LA Derniere Heure gazetesi, yüksek maaşı ve yedek kaldığı için sıkıntı yaratması nedeniyle Anderlecht'in takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Teo için Türklerin ciddiyetinin Stock'un yüzünü güldürdüğü belirtildi.