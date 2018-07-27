Teodorczyk Galatasaray yolunda - Galeri - Fotomaç
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    Teodorczyk Galatasaray yolunda

    27 Temmuz 2018 Cuma, 23:55:12 Güncelleme: 00:02:32
    Teodorczyk Galatasaray yolunda
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    Teodorczyk Galatasaray yolunda

    Birçok golcü ile anılan ve uzun süredir yoğun görüşmelerde bulunan Galatasaray, Lukasz Teodorczyk'in transferini bitirme aşamasına geldi.

    Teodorczyk Galatasaray yolunda
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    Teodorczyk Galatasaray yolunda


    St. Etienne'in de istediği golcü oyuncu için yapılan görüşmelerde Cimbom'un öne çıktığı ve kolu bastırıp kapıyı açmasının an meselesi olduğu ifade edildi

    Teodorczyk Galatasaray yolunda
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    Teodorczyk Galatasaray yolunda

    Gomis'i zorlayacak bir isim arayan sarı-kırmızılı ekip, Polonyalı oyuncunun transferinde St. Etienne'i saf dışı bıraktı. Teodorczyk'e yıllık 2.5 milyon Euro teklif eden ve "Kulübümle anlaşabilirseniz gelirim" yanıtı alan Cimbom, şimdi Anderlecht ile masada...

    Teodorczyk Galatasaray yolunda
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    Teodorczyk Galatasaray yolunda

    MAAŞINI KARŞILAYAMADI
    Belçıka basını da Lukasz Teodorczyk konusunda oldukça iddialı... Het Nieuwsblad, 27 yaşındaki oyuncunun Anderlecht'ten ayrılıp Galatasaray'a gitmesi için kapı kolunun aşağı doğru bastırıldığını geriye sadece kapının ileri itilmesinin kaldığını yazdı.

    Teodorczyk Galatasaray yolunda
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    Teodorczyk Galatasaray yolunda

    St. Etienne'in Teodorczyk'in maaşını karşılayamadığı için bu transferin olmadığı da hatırlatıldı.

    Teodorczyk Galatasaray yolunda
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    Teodorczyk Galatasaray yolunda

    ?KİEV'DEN ALINDI
    3 Haziran 1991 doğumlu olan 27 yaşındaki Lukasz Teodorczyk geçen sezon başında 4.5 milyon euro karşılığında Dinamo Kiev'den Anderlecht'e transfer olmuştu.

    Teodorczyk Galatasaray yolunda
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    Teodorczyk Galatasaray yolunda

    ANDERLECHT'İ İKNA EDECEK
    Lech Poznan, Kiev ve Anderlecht formaları giyen golcü isim geçen sezon ligde 33 maçta 15 gol atarken 3 de asist yaptı. Bir önceki sezon da kiralık olarak yine Anderlecht forması giyen Polonyalı 38 lig maçında 22 gol kaydetmişti.

    STOCK ÇOK MUTLU!
    LA Derniere Heure gazetesi, yüksek maaşı ve yedek kaldığı için sıkıntı yaratması nedeniyle Anderlecht'in takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Teo için Türklerin ciddiyetinin Stock'un yüzünü güldürdüğü belirtildi.

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