Teklif sunuldu! Nzonzi'nin yerine dünya yıldızı geliyor

Geçtiğimiz sezon müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'na da kabus gibi bir başlangıç yapan ve 5. tur ilk maçında sahasında ağırladığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak taraftarını şoke eden Aslan, rövanş maçında rakibini 4-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.