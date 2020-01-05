Teklif sunuldu! Nzonzi'nin yerine dünya yıldızı geliyor
Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir grafik çizilmesinin ardından transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaparak Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katan Galatasaray, Nzonzi'nin yerine transfer edeceği ismi buldu. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız isim için 1.5 yıllık kiralama teklifini İngiliz devine iletti. İşte detaylar...
5 Ocak 2020 Pazar 07:39
Güncelleme: 05.01.2020 07:39
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Geçtiğimiz yılı çifte şampiyonluk tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezona da aynı parolayla başlangıç yaptı.
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Başta RadamelFalcao olmak üzere Nzonzi, Seri ve Lemina gibi birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yarıştığı bütün kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Ülkemizi temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'ne büyük umutlarla başlayan ancak istediği sonuçları alamayan Cimbom, A Grubu'nda çıktığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak grubu son sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.
Geçtiğimiz sezon müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'na da kabus gibi bir başlangıç yapan ve 5. tur ilk maçında sahasında ağırladığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak taraftarını şoke eden Aslan, rövanş maçında rakibini 4-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.
Kötü bir başlangıç yaptığı Süper Lig'de de istikrarlı sonuçlar alamayan ve ilk yarının sonunda 27 puanla 7. sırada yer alan Galatasaray, zirve yarışının uzağında kaldı.