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Taraftarın sevgilisi için transfer girişimi! ''Bonservisini bize verin''
Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken takımdaki mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyordu. Performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız isim için Galatasaray'la görüşmelere başlayan Arabistan Ligi ekibi bonservis pazarlıklarına da başladı.
7 Mayıs 2020 Perşembe 22:02
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Sarı-kırmızılılarda yaz transfer sezonunda büyük bir değişim yaşanacak.
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Transferde yerli yıldızlara yönelecek olan sarı-kırmızılılar, yüksek maliyetli oyunculardan kaçınacak.
Mali yönden transfere kaynak yaratmayı amaçlayan Galatasaray yönetimi takıma para kazandıracak isimlerle yolları ayıracak.
Buna göre ilk olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinin transfer gözdesi olan Luyindama için 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlendi.
Öte yandan Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'a kiralanan Maicon'un son durumu merak edilirken, transferle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.