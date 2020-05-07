Taraftarın sevgilisi için transfer girişimi! ''Bonservisini bize verin'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Taraftarın sevgilisi için transfer girişimi! ''Bonservisini bize verin''

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken takımdaki mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyordu. Performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız isim için Galatasaray'la görüşmelere başlayan Arabistan Ligi ekibi bonservis pazarlıklarına da başladı.
7 Mayıs 2020 Perşembe 22:02
Taraftarın sevgilisi için transfer girişimi! ''Bonservisini bize verin''

Sarı-kırmızılılarda yaz transfer sezonunda büyük bir değişim yaşanacak.

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Taraftarın sevgilisi için transfer girişimi! ''Bonservisini bize verin''

Transferde yerli yıldızlara yönelecek olan sarı-kırmızılılar, yüksek maliyetli oyunculardan kaçınacak.


Taraftarın sevgilisi için transfer girişimi! ''Bonservisini bize verin''

Mali yönden transfere kaynak yaratmayı amaçlayan Galatasaray yönetimi takıma para kazandıracak isimlerle yolları ayıracak.

Taraftarın sevgilisi için transfer girişimi! ''Bonservisini bize verin''

Buna göre ilk olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinin transfer gözdesi olan Luyindama için 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlendi.

Taraftarın sevgilisi için transfer girişimi! ''Bonservisini bize verin''

Öte yandan Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'a kiralanan Maicon'un son durumu merak edilirken, transferle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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