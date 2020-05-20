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Taraftar da onay verecek! Galatasaray'da o gidiyor Onyekuru alınıyor
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da Henry Onyekuru'yu gelecek sezon da takımda tutmanın yolları aranıyor. Monaco'nun Onyekuru'yu satmak istemesi üzerine maddi sıkıntılar nedeniyle tıkanan sarı-kırmızılı ekip, transferi takasla bitirecek...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:07
Güncelleme: 20.05.2020 11:15
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Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısında adeta dökülen son iki yılın şampiyonu Galatasaray, ocak ayında büyük bir değişime gitmişti.
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Takımın ataklarında adeta 'el freni' işlevi gören Ryan Babel Ajax'a kiralanırken, geçtiğimiz sezonki şampiyonluğun mimarlarından Henry Onyekuru 6 aylığına kadroya dahil edilmişti.
Transferinden hemen birkaç gün sonra sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru, hastalığını atlatır atlatmaz takımı şaha kaldırdı.
Cimbom'un zirve yarışına yeniden katılmasında büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldızı önümüzdeki yıl da kadroda tutabilmek adına planlar erkenden başladı.
CİMBOM YENİDEN KİRALAMAK İSTİYOR
Finansal Fair Play kuralları gereği yüksek bonservis bedelleri ödeyemeyen Galatasaray, geçtiğimiz yıl genç yıldızın 10 milyon euro gibi bir rakam karşılığında Monaco'ya transferine engel olamamıştı.