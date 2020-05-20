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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Taraftar da onay verecek! Galatasaray'da o gidiyor Onyekuru alınıyor

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da Henry Onyekuru'yu gelecek sezon da takımda tutmanın yolları aranıyor. Monaco'nun Onyekuru'yu satmak istemesi üzerine maddi sıkıntılar nedeniyle tıkanan sarı-kırmızılı ekip, transferi takasla bitirecek...

20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:07 Güncelleme: 20.05.2020 11:15
Taraftar da onay verecek! Galatasaray'da o gidiyor Onyekuru alınıyor

Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısında adeta dökülen son iki yılın şampiyonu Galatasaray, ocak ayında büyük bir değişime gitmişti.

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Taraftar da onay verecek! Galatasaray'da o gidiyor Onyekuru alınıyor

Takımın ataklarında adeta 'el freni' işlevi gören Ryan Babel Ajax'a kiralanırken, geçtiğimiz sezonki şampiyonluğun mimarlarından Henry Onyekuru 6 aylığına kadroya dahil edilmişti.

Taraftar da onay verecek! Galatasaray'da o gidiyor Onyekuru alınıyor

Transferinden hemen birkaç gün sonra sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru, hastalığını atlatır atlatmaz takımı şaha kaldırdı.

Taraftar da onay verecek! Galatasaray'da o gidiyor Onyekuru alınıyor

Cimbom'un zirve yarışına yeniden katılmasında büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldızı önümüzdeki yıl da kadroda tutabilmek adına planlar erkenden başladı.

Taraftar da onay verecek! Galatasaray'da o gidiyor Onyekuru alınıyor

CİMBOM YENİDEN KİRALAMAK İSTİYOR

Finansal Fair Play kuralları gereği yüksek bonservis bedelleri ödeyemeyen Galatasaray, geçtiğimiz yıl genç yıldızın 10 milyon euro gibi bir rakam karşılığında Monaco'ya transferine engel olamamıştı.

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