Takımdan gönderiliyor! Galatasaray'ı üzen Beşiktaş'ı sevindiren ayrılık

Galatasaray ve Beşiktaş önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam ederken iki takımı da çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Hedefteki isimlerle temaslarını sürdüren ezeli rakipler, Fransa'da yaşanacak olan ayrılık sonrası bu durumdan olumlu ve olumsuz olarak etkilenecek.