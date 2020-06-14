Takımdan gönderiliyor! Galatasaray'ı üzen Beşiktaş'ı sevindiren ayrılık - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galeri Takımdan gönderiliyor! Galatasaray'ı üzen Beşiktaş'ı sevindiren ayrılık

Takımdan gönderiliyor! Galatasaray'ı üzen Beşiktaş'ı sevindiren ayrılık

Galatasaray ve Beşiktaş önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam ederken iki takımı da çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Hedefteki isimlerle temaslarını sürdüren ezeli rakipler, Fransa'da yaşanacak olan ayrılık sonrası bu durumdan olumlu ve olumsuz olarak etkilenecek.

14 Haziran 2020 Pazar 19:08 Güncelleme: 14.06.2020 19:09
Takımdan gönderiliyor! Galatasaray'ı üzen Beşiktaş'ı sevindiren ayrılık

Yaz transfer sezonu öncesi çalışmalar son sürat devam ederken, Galatasaray'ı zora sokan Beşiktaş'ı ise sevindiren bir ayrılık gerçekleşmek üzere.

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Takımdan gönderiliyor! Galatasaray'ı üzen Beşiktaş'ı sevindiren ayrılık

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon'da yaşanacak olan bu ayrılık 2 ezeli rakibi de yakından ilgilendiriyor.

Takımdan gönderiliyor! Galatasaray'ı üzen Beşiktaş'ı sevindiren ayrılık

BEŞİKTAŞ'A MARCELO MÜJDESİ!
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Marcelo, Lyon'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Takımdan gönderiliyor! Galatasaray'ı üzen Beşiktaş'ı sevindiren ayrılık

Bir dönem siyah-beyazlı takımın formasını giyen Brezilyalı savunmacı, Fransız ekibine veda edecek.

Takımdan gönderiliyor! Galatasaray'ı üzen Beşiktaş'ı sevindiren ayrılık

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da geri dönüşüne onay verdiği Marcelo Guedes'in transferi için Beşiktaş yönetimi harekete geçecek.

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