Takımdan gönderiliyor! Galatasaray'ı üzen Beşiktaş'ı sevindiren ayrılık

Galatasaray ve Beşiktaş önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam ederken iki takımı da çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Hedefteki isimlerle temaslarını sürdüren ezeli rakipler, Fransa'da yaşanacak olan ayrılık sonrası bu durumdan olumlu ve olumsuz olarak etkilenecek.
14 Haziran 2020 Pazar 19:08
Güncelleme: 14.06.2020 19:09
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Yaz transfer sezonu öncesi çalışmalar son sürat devam ederken, Galatasaray'ı zora sokan Beşiktaş'ı ise sevindiren bir ayrılık gerçekleşmek üzere.
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Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon'da yaşanacak olan bu ayrılık 2 ezeli rakibi de yakından ilgilendiriyor.
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