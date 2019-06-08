Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'a, iki sezon önce kiralama teklifinde bulunduğu ancak olumsuz yanıt aldığı sağ bek oyuncusundan iyi haber geldi. Tecrübeli isim verdiği röportajda takımının kendisine kulüp bulmasını söylediğini açıkladı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
8 Haziran 2019 Cumartesi 09:32
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Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın transfer listesi şekillenirken, sarı-kırmızılılara eski gözdesinden iyi haber geldi.
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İki sezon önce kiralık olarak kadrosuna katmak için teklif götürdüğü oyuncunun kulübünden olumsuz yanıt alan Galatasaray için bu kez şartlar olgunlaştı.
Bonservisi Sevilla'da bulunan sağ bek oyuncusu Sebastien Corchia, takımdan gönderilmek isteniyor.
Galatasaray'ın 2017 yılında kiralamak için 1 milyon euro, satın alma opsiyonu için de 4 milyon euro önerdiği Fransız futbolcu, Lille'den Sevilla'ya transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki deneyimli futbolcuya İspanyol ekibi tarafından çıkış kapısı gösterildi.
Konuya ilişkin Goal'e açıklamada bulunan yıldız futbolcu, "Sevilla bana yeni bir kulüp bulmamı söyledi. Menajerim seçenekleri araştırıyor. Gelecek sezon nerede oynayacağım bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli futbolcunun bu açıklamalarından sonra gözler sarı-kırmızılı kulübe çevrildi. Galatasaray'ın oyuncu için yeniden bir teklif yapıp yapmayacağına zaman gösterecek. Sebastien Corchia, geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkmış skor üretememişti.