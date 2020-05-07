Taffarel ve Melo devrede! Galatasaray'a genç yıldız! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Taffarel ve Melo devrede! Galatasaray'a genç yıldız!

Önümüzdeki yaz transfer sezonu için düğmeye basan sarı-kırmızılılar gündemine sürpriz bir ismi aldı. Bu transfer operasyonunda Galatasaray efsaneleri Taffarel ve Felipe Melo başrolü oynayacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
7 Mayıs 2020 Perşembe 06:47 Güncelleme: 07.05.2020 08:22
Taffarel ve Melo devrede! Galatasaray'a genç yıldız!

Yaz transfer sezonunda gelecek vadeden yıldız isimlere yönelme kararı alan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Taffarel ve Melo devrede! Galatasaray'a genç yıldız!

Galatasaray'ın efsane isimleri Claudio Taffarel ve Felipe Melo bu transferde devreye girerken, yönetim Mario Jardel'den de fikir aldı.

Taffarel ve Melo devrede! Galatasaray'a genç yıldız!

Scout ekibine güvenen ve birçok ismi bu şekilde transfer eden Galatasaray, bu kez Brezilya'da genç bir isme yöneldi.

Taffarel ve Melo devrede! Galatasaray'a genç yıldız!

Vasco Da Gama'da forma giyen 2002 doğumlu Talles Magno'ya kanca atıldı. 26 Haziran'da 18 yaşına girecek 1.86 boyundaki solak santrfor yetenekleriyle heyecan yaratıyor.

Taffarel ve Melo devrede! Galatasaray'a genç yıldız!

Brezilya U17 takımında da 6 maça çıkıp 3 gol atan Magno'nun piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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