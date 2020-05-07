Taffarel ve Melo devrede! Galatasaray'a genç yıldız!
Önümüzdeki yaz transfer sezonu için düğmeye basan sarı-kırmızılılar gündemine sürpriz bir ismi aldı. Bu transfer operasyonunda Galatasaray efsaneleri Taffarel ve Felipe Melo başrolü oynayacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
7 Mayıs 2020 Perşembe 06:47
Güncelleme: 07.05.2020 08:22
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Yaz transfer sezonunda gelecek vadeden yıldız isimlere yönelme kararı alan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.
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Galatasaray'ın efsane isimleri Claudio Taffarel ve Felipe Melo bu transferde devreye girerken, yönetim Mario Jardel'den de fikir aldı.
Scoutekibine güvenen ve birçok ismi bu şekilde transfer eden Galatasaray, bu kez Brezilya'da genç bir isme yöneldi.
Vasco Da Gama'da forma giyen 2002 doğumlu Talles Magno'ya kanca atıldı. 26 Haziran'da 18 yaşına girecek 1.86 boyundaki solak santrfor yetenekleriyle heyecan yaratıyor.
Brezilya U17 takımında da 6 maça çıkıp 3 gol atan Magno'nun piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.