Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a transfer oluyor! Şok gerçek ortaya çıktı

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da kötü günler geçiyor. Bu sefer transferleri son dakikaya bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılarda çalışmalar şimdiden hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Süper Lig'den bir çok yıldız futbolcu ile temas halinde bulunan Galatasaray bir transferde sona geldi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile ilgili de şok gerçek ortaya çıktı. İşte o isim ve Cimbom'un transferde elini kuvvetlendiren detay...

29 Kasım 2019 Cuma 21:52 Güncelleme: 29.11.2019 21:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





