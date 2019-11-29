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Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a transfer oluyor! Şok gerçek ortaya çıktı
Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da kötü günler geçiyor. Bu sefer transferleri son dakikaya bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılarda çalışmalar şimdiden hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Süper Lig'den bir çok yıldız futbolcu ile temas halinde bulunan Galatasaray bir transferde sona geldi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile ilgili de şok gerçek ortaya çıktı. İşte o isim ve Cimbom'un transferde elini kuvvetlendiren detay...
29 Kasım 2019 Cuma 21:52
Güncelleme: 29.11.2019 21:52
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Galatasaray'da; sakatlıklar ve formsuzluklar hareketli bir transfer dönemini işaret ediyor...
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Son iki yılı şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, Cemil Usta Sezonuna hiç de istediği gibi başlayamadı.
12 haftada; 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle; puan cetvelinin 8. sırasında yer alan Cimbom'da; Fatih Terim ve ekibi, ocak ayında yapılacak transferlerle yeniden şampiyonluğun bir numaralı adayı olmak istiyor.
Lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde, 7 sıra altında yer alan Aslan, devre arasını iple çekiyor.
Sarı-kırmızılılarda yaşanan sakatlıklar ve transferlerin bir türlü takıma adapte olmaması; teknik direktör Fatih Terim'i önemli kararlar almaya itti.