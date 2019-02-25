Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! - Fotomaç
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Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a!
Spor Toto Süper Lig'de, 22. şampiyonluğunu yaşamak için lider Başakşehir ile kıyasıya bir yarışa giren Galatasaray'da gelecek sezonun transfer yapılanması da şimdiden başladı.
25 Şubat 2019 Pazartesi 10:56
Güncelleme: 25.02.2019 10:56
Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabah'ın haberine göre bu sezon istikrarsız bir performans gösteren Muslera'nın yanına gelecek isim bulundu; Fatih Öztürk...
Sakatlığı sebebiyle dün maç kadrosunda olmayan Akhisar'ın 1 numarası Fatih sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutacak.
Akhisar'la 31 Mayıs'ta bitecek sözleşmesini uzatmayan 32 yaşındaki kalecinin, sarı-kırmızılı takımla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Muslera'ya yedek olarak düşünülen Fatih Öztürk'e Galatasaraylı yetkililer, "Kimseye imza atma. Sezon sonu seni alacağız" mesajını iletti.