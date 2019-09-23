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Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını yorumladı
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu oldu. Sarı-Kırmızılılar Guilherme'nin 89. dakikada attığı gole engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Spor yazarları Galatasaray'ın penaltısının verilmediği konusunda birleşirken, hedefte Fenerbahçe maçını düşünerek rotasyona giden Fatih Terim vardı. İşte o yazılar...
23 Eylül 2019 Pazartesi 11:42
Güncelleme: 23.09.2019 11:42
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Malatyaspor'un savunmasını önde kurması, Galatasaray'ın çok rahat pozisyona girmesinde başrol oynadı. Ev sahibi takımın savunma arkasına atılan her topta Galatasaray gol pozisyonuna girdi.
Galatasaray ilk yarıda yan topları o kadar etkili kullandı ki, Farnolle gününde olmasaydı sarı-kırmızılılar ilk yarıda farklı bir skorla soyunma odasına gidebilirdi.
Ömer Bayram, Seri'nin kafa golünde öylesine müthiş bir orta kesti ki ceza sahasına. Babel mükemmel oynuyor, çok da formda. Malatyaspor savunmasını maç boyunca çok rahatsız etti, geriye gelip top çıkardı.
İlk yarıda Malatyaspor; Donald ve Jahovic ile rakip kaleyi yoklarken, Galatasaray golden sonra 3 net pozisyona girdi. Andone iyi niyetli bir hücumcu. Takım arkadaşlarına alıştıkça çok daha iyi olacağını gösterdi..