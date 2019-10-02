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Spor yazarları Galatasaray - Paris Saint Germain maçını yorumladı!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci karşılaşmasına dün gece Paris Saint Germain karşısında çıktı. Aslan, son dakikaya kadar puan için mücadelesini sürdürdü ancak istenen gol gelmeyince sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Spor yazarları, Galatasaray'ın Paris Saint Germain karşısında aldığı mağlubiyeti yorumlarken, bir numaralı gündem taraftarların da tepki gösterdiği Ryan Babel ve beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Radamel Falcao'ydu... İşte Galatasaray - PSG maçı yorumları;
2 Ekim 2019 Çarşamba 07:55
Güncelleme: 02.10.2019 08:21
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Forma adaleti | SERKAN KORKMAZ
Fatih hoca üçlü savunmayla değil, bence Feghouli'yi kenara, Donk'u sahaya koyarak şapkadan tavşan çıkardı. Galatasaray'daki bu revizyon, bence taktik dizilişten çok daha önemli bir değişiklikti.
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RyanDonk; haftalardır kendisinden bahsediyorum. Böyle muazzam bir oyuncu olduğunu falan iddia etmiyorum. Ama mevcut Galatasaray kadrosunda açık ara en iyi stoper olduğunu bir kez daha gösterdi.
RyanDonk bunun yanı sıra orta saha rotasyonunda da rahatlıkla görev alabilecek bir oyuncu. Derbide tribüne çıkan Andone yokken, Terim onu yedek forvet bile olarak kullanabilirdi.
Dün akşamın bence Galatasaray açısından en önemli kazanımı; bunun iyice idrak edilmiş olmasıdır diye düşünüyorum.
Birkaç pozisyonda doğru pas seçimleri yapılabilseydi Galatasaray belki de Paris Sanit Germain'den daha önce gol bulabilirdi. Ama bu demek değilki maçta üstün olan taraf Galatasaraydı.