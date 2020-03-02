Spor yazarları Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Spor yazarları Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddialı yürüyüşünü sürdürdü. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Donk ve Falcao (2) kaydetti. Spor yazarları da bu kritik mücadeleyi enine boyuna değerlendirdi. İşte o çarpıcı yorumlar...

2 Mart 2020 Pazartesi 08:07
Spor yazarları Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - KEYİF VEREN CİMBOM

Ateş düştüğü yeri yakarmış. İdlib'deki hain saldırıda yüreklerimiz dağlandı. Vatanımız ve bayrağımız can veren tüm şehitlerimize Allah rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar, kederli ailelere de başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Vatan ve bayrak için canı pahasına savaşan askerlerimizin Allah yardımcısı olsun.

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Spor yazarları Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Fatih Terim'in oluşturduğu kadro istikrarı ile kanatlardan hızlı hücum etme anlayışı buluşunca Galatasaray keyif veren bir ve kazanan bir takıma haline geldi. Gençlerbirliği ataklarında bir ara tüm Galatasaraylı oyuncular kendi sahalarındaydı. Bu tablo tüm takımın güvenli savunma adına birlikte hareket ettiklerinin göstergesidir. Seri'nin oyun aklı olarak yönettiği Galatasaray'da tüm oyuncular kaliteli pas atmaya ve topu iyi kullanmaya özen gösteriyorlar. Topu iyi kullanmak Galatasaray'a oyun hakimiyeti de getiriyor.

Spor yazarları Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

En önemlisi sezonun ilk bölümünde göremediğimiz hızlı kanat hücumlarını Galatasaray Mariano, Sarrachi, Feghouli, Onyekuru dörtlüsüyle mükemmel uyguluyor. Mariano'nun forma girmesi Galatasaray'a pozisyonlar getiriyor. Bu hızlı oyunda önce Mariano, sonra da Feghouli'nin paslarında 2 gol atan Falcao diri olduğu sürece çok daha pozisyon üretir. Dikkat ettiğim, Galatasaray artık set oyunu oynamıyor, doğrudan hızlı hücuma gitmeyi planlıyor.

Spor yazarları Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

"DONK'UN GALATASARAY'DA ALTERNATİFİ YOK"

Onyekuru gibi bir silaha sahip olmak Galatasaray'ı rakip sahaya hızlı ve çabuk taşıyor. Terim'in yeni planıyla Galatasaray savunma ve hücum anlayışında fabrika ayarlarına geri döndü. 8'de 8 yapmak Galatasaraylı oyuncularda bir kazanma özgüveni yarattı. Donk'un yükselen formu sadece savunmaya katkı yapmasını sağlamıyor hücumda da çalışılmış gollere imza attırıyor. Terim'in Donk'u kolay kart görmemesi konusunda uyarması gerekir. Çünkü Donk'un Galatasaray'da alternatifi yok.

Spor yazarları Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - TAKIM OYUNU

Galatasaray, uzun zamandır iyi oynamıyordu ama kazanıyordu. Nasıl kazanıyordu? Ferdi başarılarla... Takım oyununu iyi oynayamıyorlardı. Fatih Terim'in ceza alması, başkan ile teknik direktörün bazı konularda anlaşamamaları, işte Falcao'nun sakatlık sorunu derken Galatasaray kamuoyunda futbol olarak değil, başka konularda ortaya çıktı. Öyle olduğu halde bile şu anda ligin en az gol yiyen takımı yine Galatasaray.

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