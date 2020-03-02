Spor yazarları Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Fatih Terim'in oluşturduğu kadro istikrarı ile kanatlardan hızlı hücum etme anlayışı buluşunca Galatasaray keyif veren bir ve kazanan bir takıma haline geldi. Gençlerbirliği ataklarında bir ara tüm Galatasaraylı oyuncular kendi sahalarındaydı. Bu tablo tüm takımın güvenli savunma adına birlikte hareket ettiklerinin göstergesidir. Seri'nin oyun aklı olarak yönettiği Galatasaray'da tüm oyuncular kaliteli pas atmaya ve topu iyi kullanmaya özen gösteriyorlar. Topu iyi kullanmak Galatasaray'a oyun hakimiyeti de getiriyor.