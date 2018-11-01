Spor yazarları Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı
Ahmet Çakar: "Beraberlik günü kurtarır"
"Yüz yıllık derbiler tarihine bakıldığında favori yoktur. Hele hele yarın gece oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında favori hiç yok. Bana göre üç ihtimalin de birbirine yakın olduğu, sonucu çok ufak detayların belirleyeceği bir derbi olacak. Galatasaray'ın sakatı çok, golcüsü yok. Fenerbahçe'nin belki kolay kolay gol yemediğini söyleyebilirdik ama Ankaragücü maçında bütün ezberler bozuldu. Kim ne derse desin, derbide yenilen büyük problem yaşar, beraberlikte iki takım da günü kurtarır."
Ömer Üründül: "Fenerbahçe'nin taktiği belirler"
"Bu maçın tahminini yapmak gerçekten çok zor… Her zaman söylediğim gibi tüm dünyada derbilerde ev sahibi takım seyirci avantajıyla bir adım öndedir. G.Saray da F.Bahçe de sorunlu… Galatasaray'ın kendi sahasındaki oyun anlayışı değişmeyecektir. Bu derbinin anahtarı Fenerbahçe'nin sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı ve nasıl bir taktik oynayacağıdır."
İskender Günen: "Galatasaray daha avantajlı"
"Son zamanlarda böyle bir derbi yok. Geçmişteki maçları da düşünüyorum; hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin oyun açısından yetersizliklerinin bu kadar yoğun olduğu derbi hatırlamıyorum. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu kaos, Galatasaray'da ise sakatların çokluğu nasıl bir oyun ortaya çıkacağının yorumunu zorlaştırıyor. Her şeye rağmen Galatasaray kendi sahasında her türlü olumsuz koşula karşın daha farklı bir görüntüyle sahaya çıkabileceği için Fenerbahçe'ye göre daha avantajlı konumda."
Serkan Korkmaz: "Hikayesi bol bir derbi olur"
İki takımın da hangi 11'lerle çıkacağını şu an teknik heyetlerinin bile tam olarak bildiklerini sanmıyorum. Galatasaray bariz bir gol sıkıntısı yaşıyor. Fenerbahçe'nin ise sıkıntısız bir unsuru yok. Şu an kamuoyunun hiç ihtimal vermediği bir isim Fenerbahçe'nin başında olacak. Maçın hakeminin performansı da belirleyici. Kısaca bu maça dair hiçbir öngörüde bulunamıyorum. İçinde pek çok sürpriz isim, hikâye barındıran, çok tuhaf bir maç olacak. İlla bir tahminde bulunacaksam beraberlik diyebilirim.
Sinan Vardar: "En büyük fark kaleci Muslera"
"Fenerbahçe çökmüş durumda. En büyük problemleri de antrenörünün belli olmaması… Galatasaray da çok iyi bir futbol ortaya koymuyor. Derbilerde hiçbir zaman favori belli olmaz ama Türk Telekom Stadı avantajı olacaktır. Kağıt üzerinde favori Galatasaray. Fenerbahçe'de öne çıkan bir isim yok, skoreri yok. Galatasaray daha şanslı. Muslera büyük bir etken, en formda kaleci."
Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'nin korkusu yok"
Belki kalitesiz bir maç olacak ama heyecanlı olacak. Sebebi ne? Fatih Terim takımından inanılmaz rahatsız. Bunu net bir biçimde söylüyor. Bir noktada haksız da değil ama başka noktalarda haksız. Bu beğenmediğin oyuncular bu noktaya gelene kadar sen ne yaptın? Bunları eski Fatih Terim gibi kontrol ettin mi, hayır! Çünkü senin futbolcularının sigortaları 5 dakikada bir atıyor. Bir takımın futbolcuları darbe hariç bu tip sakatlıklar yaşıyorsa orada bir sakatlık vardır. En büyük sakatlık da teknik direktörden başlar. Şimdi dönelim Fenerbahçe'ye. Öyle veya böyle teknik direktörünü yönetim kovdu. Şu anda Fenerbahçe'nin fizik olarak, mücadele olarak, hırs olarak durumu Galatasaray'dan iyi. Biliyorum, şu anda bahis oynasanız Galatasaray'a oynarsınız ama tecrübelerime dayanarak söylüyorum, hayatımda oynamadım ama oynasam Fenerbahçe'ye oynarım. Önemli bir nokta daha var. Fenerbahçe'nin kaybedecek nesi var? Hiçbir şeyi… Galatasaray'ın ise çok şeyi. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan hiçbir şeyden korkmaz beyler. Bu kadar basit.
(Sabah)