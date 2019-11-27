Spor Yazarları Galatasaray-Club Brugge maçını değerlendirdi
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 5'inci maçında sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya geldi. 11'inci dakikada Adem Büyük'ün attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 90+2'inci dakikda konuk ekibin Krepin Diatta ile attığı gole engel olamayınca karşılaşma 1-1'lik beraberlikle bitti. Bu skorla Aslan UEFA Avrupa Ligi'ne gitme yolunda büyük darbe aldı. Spor yazarları da Galatasaray-Club Brugge maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
27 Kasım 2019 Çarşamba 07:19
Güncelleme: 27.11.2019 07:19
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REHA KAPSAL - YAZIK OLDU
Galatasaray, taraftarının yarattığı güçlü atmosfer desteğiyle, ön alanda baskı yaparak, rakibini kıstırmak isteyerek maç başladı.
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Düşünce, bu coşkulu oyunla golü bulmaktı. Teoride doğru olan bu oyun şekli pratiğe döndü ve Ömer-Adem işbirliği ile gol geldi. Sarı-kırmızılılardaki eksik oyuncu sayısının fazlalığı saha içindeki oyuna yansıyacağı maçtan önce belliydi.
Bunu telafi etmenin tek unsur da saha içinde yüksek enerji, konsantrasyon, iyi mücadele ve takım ruhu ile mücadele etmekti. Böylece eksikler hissedilmeyecektir. Galatasaray, özellikle golden sonra geriye çok yaslandı.
Bu bölümde ClubBrugge, zaman zaman net pozisyonlar üretti ama son vuruş becerisini gösteremedi. Belçika ekibinin savunması orta sahaya kadar çıktığında, arka alanı boşalttı. Ama G.Saray'ın hızlı oyuncu eksikliği, kontratak ve hızlı geçiş oyunlarını doğru bir şekilde yapamamasına neden oldu.
Belhanda, savunma zaafiyetinin yanı sıra hücumda da katkı sağlayamadı. İkinci yarıda çok önemli iki pası, savunma arkasına sarkan arkadaşının önündeki boş alana servis yapamadı. G.Saray onun sahada olduğu sürede neredeyse 10 kişiyle oynadı.