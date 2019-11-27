Spor Yazarları Galatasaray-Club Brugge maçını değerlendirdi

Bu bölümde Club Brugge, zaman zaman net pozisyonlar üretti ama son vuruş becerisini gösteremedi. Belçika ekibinin savunması orta sahaya kadar çıktığında, arka alanı boşalttı. Ama G.Saray'ın hızlı oyuncu eksikliği, kontratak ve hızlı geçiş oyunlarını doğru bir şekilde yapamamasına neden oldu.