Spor yazarları Galatasaray - Benfica maçını değerlendirdi

Mustafa Çulcu: Hakem ataması tartışılır

Hakem Gil Manzano İspanyollar'ın gelecek için büyük umut bağladığı üçüncü sıra hakemi.

2012'den bu yana La Liga'da görev yapıyor. 35 yaşındaki çok koşan -ki dün akşam da çok koştu- UEFA'nın Elit Kategori hakemi.

Daha önce izlediğim müsabakalarında edindiğim izlenim şu ki; maçın içinde zaman zaman anlamsız ve tuhaf fauller çalıyor.

Dün de böyle tuhaf fauller çaldı.

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