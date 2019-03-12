Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını yazdı - Fotomaç
12 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını yazdı

Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını yazdı

Spor yazarları, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom'da Antalyaspor'u 5-0 yenerek şampiyonluk yarışında olduğu rakibi Medipol Başakşehir'e gözdağı veren Galatasaray'ın sergilediği futbolu değerlendirdi. Özellikle Muslera'nın kalesinde devleştiği maçta eleştirilerin odağında olan Feghouli, Onyekuru ve Belhanda yıldızı parlayan isimler oldu. İşte spor yazarlarının maç görüşleri...
12 Mart 2019 Salı 07:54 Güncelleme: 12.03.2019 09:46
Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını yazdı

Erman Toroğlu: Muslera 'Muslera' olunca

Dün öğlen evden çıktığımda mahallede bir kalabalık vardı. Ne olduğunu sordum, bitişik komşunun kedisi kaybolmuş.
Çok cevval bir kediydi. Duvardan atlar, daldan dala zıplardı. Bir gündür kayıpmış ve bulamıyorlarmış.
Akşam Galatasaray-Antalya maçını seyredince kedinin nerede olduğu meydana çıktı. Kediyi Muslera yutmuş! Öyle oynandı ki şaka gibi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını yazdı

Maça gelmeyenler ve seyretmeyenler 5-0'ı görünce "Galatasaray ezdi geçti, Antalya'yı duman etti" diyecekler ama kazın ayağı öyle değil.
Galatasaray bir gol attı, tamamen tesadüf. Gol vuruşunu yapan Feghouli, sağdaki arkadaşına verecekken alakasız bir şut çekti, top rakibe çarpıp sekiyor ve alakasız bir gol oluyor. Sonra başlıyor Muslera kurtarmaya… Maç devam ediyor Muslera en az üç net gol pozisyonunu kurtarıyor.

Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını yazdı

İşin ilginç yanı; Galatasaraylı oyuncular diyor ki "Muslera'ya ayıp oluyor.
Biz neler yapıyoruz, adam neler yapıyor" Sonra biraz oynamaya başlıyorlar.
Şimdi burada biraz duralım… Bu Galatasaray kadrosunda eğer Luyindama ile Marcao yan yana oynayacaksa kesinlikle bunların önünde Donk oynar. Yani Fatih bu klasik üçlüyü bozmazsa Galatasaray'ın bundan sonraki maçlarda işi biraz rahatlar. Çünkü bu üçlü olursa diğer iki adam rakibin üzerine daha rahat gidebiliyor.

Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını yazdı

Bunun başka bir şekli yok. Ama Fatih hala burayı değiştire değiştire oynatıyor. Ama olmuyor işte...
Dün gece Muslera kurtardı, Galatasaray attı; Muslera kurtardı Galatasaray attı. Tahmin ediyorum en az 7 tane kurtardığı top var.
Muslera, 'Muslera' olunca Galatasaray'ın işi kolaylaşıyor. Biraz sallanınca hemen "Muslera gidebilir, genç kaleci alalım" görüşleri ortaya atılıyor. Bence bu büyük haksızlık.

Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını yazdı

Muslera'nın Türkiye'de olduğu 8 seneye baktığınızda eğer Muslera'ya taş atıp tenkit ederseniz yukarıda Allah var, sizi çarpar! Dünkü maçı resmen Muslera çevirdi.
Hakem iyi niyetle maç yönetti.

FATİH TERİM: GALATASARAY PES ETMEZ TIKLAYIN

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN