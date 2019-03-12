Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını yazdı

İşin ilginç yanı; Galatasaraylı oyuncular diyor ki "Muslera'ya ayıp oluyor.

Biz neler yapıyoruz, adam neler yapıyor" Sonra biraz oynamaya başlıyorlar.

Şimdi burada biraz duralım… Bu Galatasaray kadrosunda eğer Luyindama ile Marcao yan yana oynayacaksa kesinlikle bunların önünde Donk oynar. Yani Fatih bu klasik üçlüyü bozmazsa Galatasaray'ın bundan sonraki maçlarda işi biraz rahatlar. Çünkü bu üçlü olursa diğer iki adam rakibin üzerine daha rahat gidebiliyor.