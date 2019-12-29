Spor yazarları Galatasaray-Antalyaspor maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 5-1 kazanan sarı-kırmızılılar, devre arasına moralli bir şekilde girdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları Galatasaray-Antalyaspor mücadelesini değerlendirmelerde bulundu. İşte Galatasaray-Antalyaspor maçı ile ilgili çarpıcı yorumlar...
29 Aralık 2019 Pazar 07:34
Güncelleme: 29.12.2019 09:27
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LEVENT TÜZEMEN - İLK DEFA 'BİZ' OLDU
Galatasaray takımını ilk kez bu kadar birbirine yardım ederek oynarken gördüm. Muslera'dan tutun da Falcao'ya kadar bütün oyuncular "biz" anlayışı ile mücadele ettiler.
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Kazanma coşkusu, isteği, enerjileri ve tempoları üst düzeyde idi. Skorun büyüklüğünü abartmak eksik kadro ile sahada yer alan Antalyaspor adına haksızlık olur. Ancak Galatasaray'ın göze çarpan en önemli özelliği kanatlardan hızlı ve etkili hücum etmesiydi.
El freni Babel oynamayınca Nagatomo-Ömer ikilisi soldan rakibe nefes aldırmayan hücum bindirmeleri yaptı. Galatasaray takım halinde enerjik olup, Antalyaspor'a önde baskı yapınca Mariano da gecenin yıldızlığına adını yazdırdı.
Mariano'yu gönderme konusunda Terim bir kez daha düşünmeli. Önünde yardıma gelecek bir oyuncu yer aldığında Brezilyalı sağ bekin performansı da dün geceki gibi artacaktır. Çünkü Mariano öyle akıllı ve etkili bindirmeler yaptı ki savunma çaresiz kaldı.
Sahanın her yerine basan Lemina kritik müdahaleleri ile büyük alkış aldı. Falcao'nun kartvizitinde şöyle yazıyor: Topu bana getir, sana hediyeni gol olarak vereyim. Maç eksiğini tamamlamış, fizik olarak güçlenmiş bir Falcao ikinci yarı Galatasaray'ın gol yollarındaki en etkili silahı olur.