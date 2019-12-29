Spor yazarları Galatasaray-Antalyaspor maçını değerlendirdi

Mariano'yu gönderme konusunda Terim bir kez daha düşünmeli. Önünde yardıma gelecek bir oyuncu yer aldığında Brezilyalı sağ bekin performansı da dün geceki gibi artacaktır. Çünkü Mariano öyle akıllı ve etkili bindirmeler yaptı ki savunma çaresiz kaldı.