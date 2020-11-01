Galeri Galatasaray Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Babel'in attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Bu sonucun ardından Cimbom puanını 13'e çıkardı. Spor yazarları da Galatasaray - Ankaragücü arasında oynanan zorlu karşılaşma ile ilgili dikkat çeken yazılar kaleme aldı. İşte o yazılar...

Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi

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