Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Babel'in attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Bu sonucun ardından Cimbom puanını 13'e çıkardı. Spor yazarları da Galatasaray - Ankaragücü arasında oynanan zorlu karşılaşma ile ilgili dikkat çeken yazılar kaleme aldı. İşte o yazılar...
31 Ekim 2020 Cumartesi 23:47, Güncelleme 01.11.2020 06:13
Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi