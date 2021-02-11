Galeri Galatasaray Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını yorumladı | Ziraat Türkiye Kupası

Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını yorumladı | Ziraat Türkiye Kupası

Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup olarak organizasyona çeyrek finalde veda etti. Karşılaşmada 3-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar yeni transferleri Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes ile 2 gol bulsa da mücadeleyi uzatmalara taşıyamadı. Spor yazarları da Galatasaray-Alanyaspor maçını dikkat çeken yorumlarla analiz etti. İşte o yazılar...

Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını yorumladı | Ziraat Türkiye Kupası

Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını yorumladı | Ziraat Türkiye Kupası

LEVENT TÜZEMEN - OPERASYONLAR

F.Bahçe'nin elenmesi ve sadece ligde mücadele edecek olması G.Saraylı oyuncuları da kupaya asılmaları konusunda zihinsel olarak olumsuz etkilemiş. Oysa kupa Avrupa'ya açılan en kısa yol. Alanyaspor kupanın kıymetini bilerek oynadı. Galatasaray'da Belhanda ve Babel başta olmak üzere bir isteksizlik vardı. Taylan yorgundu. Emre Taşdemir çok kötüydü.

Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını yorumladı | Ziraat Türkiye Kupası

Terim keşke koşan ve rakiple mücadele eden Kerem, Ömer ve Etebo gibi oyuncuları ilk onbirde oynatsaydı. Hatta Marcao'nun yerine Luyindama görev yapsaydı. G.Saray'ın değişikliklerden sonra koşu kalitesi ve mücadele gücü yükseldi. G.Saray'ın baskı oyununda 3 topu direkten döndü, kaleci Marafona müthiş pozisyonları kurtardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını yorumladı | Ziraat Türkiye Kupası

Mohamed ve Fernandes'in golleri ise dönüş için yeterli olmadı. Alanya özellikle ilk yarı çok akıllı alan savunması yaparak ve önde baskı uygulayarak Galatasaray'ın kolay pas yapmalarına izin vermedi. MHK'nin Bitigen'i maça, Özkahya'yı VAR'A ataması Galatasaray'ın psikolojisinin sinir uçlarına dokunmak gibiydi. Bitigen FIFA kokartını taktıktan sonra kendini Collina zannetmeye başladı ilk golün öncesinde Babacar'ın Donk'u itmesi fauldü.

Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını yorumladı | Ziraat Türkiye Kupası

Emre Kılınç'a yapılan penaltıyı Ulenberg verdirmedi. Üst üste yapılan iki seminerde Ulenberg Türk hakemlerine, "Savunma oyuncusu ceza alanı içinde topa dokunduktan sonra rakibinin ayağına basarsa penaltı vermeyeceksiniz" demiş.

Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını yorumladı | Ziraat Türkiye Kupası

Adalet kuvvetli, kuvvetliler de adaletli olmalı. TFF'nin Disiplin Kurulu üyeleri koltuktan aldıkları güç ve yetkiyle Arda Turan üzerinden Galatasaray'a operasyon yapıyor. Arda Turan'ın bir kaptan olarak söylemi doğru değil. Ancak hakem ve temsilci raporları olmadan sosyal medya üzerinden Arda'ya ceza vermek adil ve etik değil. Yayıncı kuruluşun bazı maçlarda ekrana getirdiği görüntülere birçok oyuncu küfür ederek yakalanmıştır. Bunun son örneği Serdar Aziz'dir. Hakem Atilla Karaoğlan'a Serdar'ın ettiği ağır küfürleri bizler ekranda gördük. Ceza var mı? Yok.

SON DAKİKA