Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını yorumladı | Ziraat Türkiye Kupası
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Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup olarak organizasyona çeyrek finalde veda etti. Karşılaşmada 3-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar yeni transferleri Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes ile 2 gol bulsa da mücadeleyi uzatmalara taşıyamadı. Spor yazarları da Galatasaray-Alanyaspor maçını dikkat çeken yorumlarla analiz etti. İşte o yazılar...