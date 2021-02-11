Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını yorumladı | Ziraat Türkiye Kupası

Adalet kuvvetli, kuvvetliler de adaletli olmalı. TFF'nin Disiplin Kurulu üyeleri koltuktan aldıkları güç ve yetkiyle Arda Turan üzerinden Galatasaray'a operasyon yapıyor. Arda Turan'ın bir kaptan olarak söylemi doğru değil. Ancak hakem ve temsilci raporları olmadan sosyal medya üzerinden Arda'ya ceza vermek adil ve etik değil. Yayıncı kuruluşun bazı maçlarda ekrana getirdiği görüntülere birçok oyuncu küfür ederek yakalanmıştır. Bunun son örneği Serdar Aziz'dir. Hakem Atilla Karaoğlan'a Serdar'ın ettiği ağır küfürleri bizler ekranda gördük. Ceza var mı? Yok.