Spor yazarları Galatasaray - Akhisarspor maçını değerlendirdi

O da Fatih Terim. Bu kadar basit! Dün gece Akhisar'a yazık oldu.

Futbol ilahları onların yanında değildi. Galatasaray hak etmediği bir şekilde bir üç puan kazandı.

Tabii hakemin de itmesiyle… Akhisar hücuma çıkıyor, öyle iki pozisyonda Akhisar aleyhine faul çalıyor ki alakası yok. Bir tanesinde Akhisar santrforu artık sinirlenip tebrik ediyor ve alkışlıyor, sonra da sarı görüyor. Aslında hakemin utanması lazım. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali mağdur olana bir de sarıyı yapıştırıyor. Yani erkeklik yapıyor.

Zaten başka türlü hakemlik yapamazlar, bu maçları onlara vermezler.

Siz daha bekleyin. Daha neler göreceğiz, neler göreceksiniz neler!