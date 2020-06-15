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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 27'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile çok kritik bir maça çıktı. Zorlu karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup oldu. Cimbom puan kayıbının yanı sıra 4 önemli oyuncusunu da bu maçta kaybetti. Muslera ve Andone sakatlandı, Donk ve Adem Büyük cezalı duruma düştü. Spor yazarları da bu karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
15 Haziran 2020 Pazartesi 06:44 Güncelleme: 15.06.2020 06:44
Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - UĞURLU GELMİYOR

Rize, Galatasaray'a uğurlu gelmiyor. Geçen yıl Emre Akbaba'yı Rize'de sakatlığa kurban veren Galatasaray bu kez Muslera'nın ayağının iki yerden kırılması ile adeta yıkıldı. Türk futboluna büyük damga vuran, son 10 yılda Galatasaray'ın şampiyonluklarında başrol oynayan Muslera'ya acil şifalar diliyorum ve 'Çabuk geri dön fenomen' diye sesleniyorum.

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Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaraylı oyuncular, Rize'de 'Biz şampiyon olacağız' havasında değillerdi. Sadece Kaptan Muslera inanmıştı. İki tane net golü önledi. Muslera'nın sakatlığı Galatasaraylı oyuncuları 'Bu maçı kaptan için kazanalım' havasına bile sokmadı. Rizespor'un koşu kalitesi fizik mücadelesi Galatasaray'dan kat kat üstündü.

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

8 haftalık sürede 5 oyuncu değişikliğine izin verilmesinin büyük şans olduğuna inanıyorum. Rize'nin tüm etkili atakları Saracchi'nin bölgesinden geldi. Muslera'nın sakatlanması da Saracchi'nin bölgesinden başlayan pozisyonla gelişti. Fatih Terim'in penaltıyı yapan ve ikinci golde de hatası olan Saracchi'yi oyunda tutması büyük hataydı.

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Ben Terim'in yerinde olsaydım Saracchi'yi Linnes ile değiştirir ya da Ömer'i oraya çekerdim. Başta Falcao olmak üzere Donk dışında Galatasaray'ın elle tutulacak tek oyuncusu yoktu. Tüm takım zihniyet olarak 8 haftalık periyodu resmen angarya olarak görmüşler. Hepsi lig bitsin havasındalar.

Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Ben Galatasaray'ın şampiyonluk yarışına ortak olacağını düşünmüştüm ama yanıldım.Ruhsuzluk ve teslimiyetçilik maalesef tüm Galatasaraylı oyuncuların zihinlerine hapsetmiş. Galatasaray'ın zaten yarısı Muslera'ydı o da gitti. Bu Galatasaray'ın bu oyun anlayışı ile Avrupa kupalarına katılmasının bile zor olduğuna inanıyorum.

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