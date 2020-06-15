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Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 27'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile çok kritik bir maça çıktı. Zorlu karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup oldu. Cimbom puan kayıbının yanı sıra 4 önemli oyuncusunu da bu maçta kaybetti. Muslera ve Andone sakatlandı, Donk ve Adem Büyük cezalı duruma düştü. Spor yazarları da bu karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

15 Haziran 2020 Pazartesi 06:44 Güncelleme: 15.06.2020 06:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





