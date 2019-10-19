Spor otoriterileri Galatasaray-Sivasspor maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 8. haftası Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanan zorlu karşılaşma ile start aldı. Gol düellosuna dönen karşılaşmada gülen taraf ev sahib ekip oldu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller, Andone (2) ve Babel'den geldi. Spor otoriteleri bu zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte ayrıntılar...
19 Ekim 2019 Cumartesi 08:24
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LEVENT TÜZEMEN - NİHAYET
Sivasspor kazanma adına hücumu düşünerek oynayınca keyifli, mücadele gücü yüksek, tempolu ve bol ataklı bir oyun izledik.
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Fatih Terim, formaya aç oyuncuları ilk 11'e koyunca, sezon başından bu yana göremediğimiz çok koşan ve önde baskı kuran Galatasaray'a nihayet tanık olduk. Ömer Bayram, Babel, Andone sahanın her yerine adım attı. Buluştuğu topları olumlu kullanmaya özen gösteren Emre Mor'un kendisinin şut atacağı pozisyonda Babel'e, "Al golü at" diye pas vermesi akıl doluydu.
Ancak Babel'in şut atmadan önce Emre Mor'a "Al sen de at" dememesi ise egoistlikti. Sivas Mert Hakan'la Galatasaray'ı tehdit etti ama Muslera yine kurtarıcı oldu. Galatasaray'ın tempolu oyunu, rakibe baskı yapması taraftarı da çok mutlu etti. Olağanüstü bir gol atan, yaptırdığı penaltıyı gole çeviren Andone çalışkanlığıyla büyük alkış aldı.
Rumen golcünün sahanın her yerine koşması, topla rakibin üzerine gitmesi Sivas savunmasının dengesini bozdu. Hücuma sürekli destek veren Şener buna rağmen yenilen iki golde de büyük pozisyon hataları yaptı.
Savunmaya sık yardıma gelen Nzonzi orta alanda buluştuğu topları akıllı pasa dönüştürdü ve hata yapmadı. Ömer Bayram orta alanda enerji santrali gibi oynadı. Rakiple boğuştu, tekmeye kafa soktu, hücuma destek verdi. Terim savunmada pozisyon hatası yapan Ömer'i sol bekte artık oynatmamalı.