Spor otoriterileri Galatasaray-Sivasspor maçını değerlendirdi

Ancak Babel'in şut atmadan önce Emre Mor'a "Al sen de at" dememesi ise egoistlikti. Sivas Mert Hakan'la Galatasaray'ı tehdit etti ama Muslera yine kurtarıcı oldu. Galatasaray'ın tempolu oyunu, rakibe baskı yapması taraftarı da çok mutlu etti. Olağanüstü bir gol atan, yaptırdığı penaltıyı gole çeviren Andone çalışkanlığıyla büyük alkış aldı.