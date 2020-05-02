Milliyet'te yer alan habere göre sözleşmesi bu yaz biten 34 yaşındaki futbolcu ile 1+1 senelik yeni bir kontrat yapılması planlanıyor. Tecrübeli futbolcunun maaşının ise yeni sözleşme ile 1.2 milyon Euro'ya çekileceği belirtildi.