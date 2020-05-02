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Sözleşmesi uzatılıyor! Terim'in gözdesine bu rakam önerilecek
Galatasaray'da Fatih Terim'in en güvendiği isimlerin başında gelen Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk ile sözleşme uzatılacağı konuşuluyordu. Tecrübeli yıldıza önerilecek yeni maaş da belli oldu. İşte o detay...
2 Mayıs 2020 Cumartesi 09:10
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Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen ilk dönemlerinde hayal kırıklığı yaratan, kulübün ücretinin büyük kısmını verip kiralamaya çalıştığı ama takım bulamayan Donk, 32'sinden sonra değer kazandı.
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Fatih Terim'in 2017-2018 sezonunun ilk yarısının bitmesine 1 hafta kala göreve gelmesiyle Donk'un kaderi de değişti. O gün 28 kişilik kadroda bile yer bulamayan Hollandalı oyuncu, hem sezonun ikinci yarısında hem de geçen sezonki şampiyonlukta önemli bir rol oynadı.
Teknik direktör Fatih Terim'le beraber önce yarım sezonluk performansıyla yeni sözleşmeyi kapan Donk iki yıldır 2.2 milyon Euro kazandı.
Milliyet'te yer alan habere göre sözleşmesi bu yaz biten 34 yaşındaki futbolcu ile 1+1 senelik yeni bir kontrat yapılması planlanıyor. Tecrübeli futbolcunun maaşının ise yeni sözleşme ile 1.2 milyon Euro'ya çekileceği belirtildi.
Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden olan, orta saha oyuncusu olmasına bazen forvet, yeri geldiğinde de stoper oynayan Donk, Luyindama'nın ağır sakatlığından sonra defansın lideri olmuştu.
Zaman zaman öne çıkışları ve golleri ile dikkat çeken Donk, mücadeleci futbolu ile teknik kadronun en güvendiği isimlerin başında geliyor.