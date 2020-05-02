Sözleşmesi uzatılıyor! Terim'in gözdesine bu rakam önerilecek - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Sözleşmesi uzatılıyor! Terim'in gözdesine bu rakam önerilecek

Sözleşmesi uzatılıyor! Terim'in gözdesine bu rakam önerilecek

Galatasaray'da Fatih Terim'in en güvendiği isimlerin başında gelen Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk ile sözleşme uzatılacağı konuşuluyordu. Tecrübeli yıldıza önerilecek yeni maaş da belli oldu. İşte o detay...

2 Mayıs 2020 Cumartesi 09:10
Sözleşmesi uzatılıyor! Terim'in gözdesine bu rakam önerilecek

Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen ilk dönemlerinde hayal kırıklığı yaratan, kulübün ücretinin büyük kısmını verip kiralamaya çalıştığı ama takım bulamayan Donk, 32'sinden sonra değer kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sözleşmesi uzatılıyor! Terim'in gözdesine bu rakam önerilecek

Fatih Terim'in 2017-2018 sezonunun ilk yarısının bitmesine 1 hafta kala göreve gelmesiyle Donk'un kaderi de değişti. O gün 28 kişilik kadroda bile yer bulamayan Hollandalı oyuncu, hem sezonun ikinci yarısında hem de geçen sezonki şampiyonlukta önemli bir rol oynadı.

Sözleşmesi uzatılıyor! Terim'in gözdesine bu rakam önerilecek

Teknik direktör Fatih Terim'le beraber önce yarım sezonluk performansıyla yeni sözleşmeyi kapan Donk iki yıldır 2.2 milyon Euro kazandı.

Sözleşmesi uzatılıyor! Terim'in gözdesine bu rakam önerilecek

Milliyet'te yer alan habere göre sözleşmesi bu yaz biten 34 yaşındaki futbolcu ile 1+1 senelik yeni bir kontrat yapılması planlanıyor. Tecrübeli futbolcunun maaşının ise yeni sözleşme ile 1.2 milyon Euro'ya çekileceği belirtildi.

Sözleşmesi uzatılıyor! Terim'in gözdesine bu rakam önerilecek

Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden olan, orta saha oyuncusu olmasına bazen forvet, yeri geldiğinde de stoper oynayan Donk, Luyindama'nın ağır sakatlığından sonra defansın lideri olmuştu.

Sözleşmesi uzatılıyor! Terim'in gözdesine bu rakam önerilecek

Zaman zaman öne çıkışları ve golleri ile dikkat çeken Donk, mücadeleci futbolu ile teknik kadronun en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Sözleşmesi uzatılıyor! Terim'in gözdesine bu rakam önerilecek
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA