Sözleşme feshi sonrası İngiltere'yi sallayan yazı! 'Eli silahlı Arda Turan...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Sözleşme feshi sonrası İngiltere'yi sallayan yazı! 'Eli silahlı Arda Turan...'

Sözleşme feshi sonrası İngiltere'yi sallayan yazı! 'Eli silahlı Arda Turan...'

Piyasada bir dönem değeri 35 milyon Euro Arda Turan, 800 bin Euro'luk yeni değeri sonrası şu anda Barcelona'da istenmeyen isim konumunda. Başakşehir'le sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedilen ve adı Galatasaray'la anılan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maça çıktı ancak skora hiçbir katkı sunamadı. Barcelona ile olan mukavelesi 30 Haziran 2020'de bitecek olan Arda Turan'ın kariyerine dair İngiliz basınında geniş bir haber kaleme alındı. Adeta, 'Nereden nereye!' dedirten ve zirveden çöküşe şeklinde kaleme alınan Arda Turan'a ait hikaye İngiltere'yi adeta salladı. Dünyaca ünlü internet sitesi, haberi manşetinin birinci sırasından verdi. İşte olay yaratan o ifadeler...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

9 Ocak 2020 Perşembe 11:46 Güncelleme: 09.01.2020 11:46
Sözleşme feshi sonrası İngiltere'yi sallayan yazı! 'Eli silahlı Arda Turan...'

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir'le olan kiralık sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın adı Galatasaray'la günden güne daha çok anılmaya başlandı.

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Sözleşme feshi sonrası İngiltere'yi sallayan yazı! 'Eli silahlı Arda Turan...'

Gerek teknik direktör Fatih Terim'in ılımlı açıklamaları gerekse yaşanan son sözleşme fesih olayı, tecrübeli futbolcunun eski kulübüne döneceği şeklinde yorumlanıyor.

Sözleşme feshi sonrası İngiltere'yi sallayan yazı! 'Eli silahlı Arda Turan...'

Fakat diğer yandan da kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve bir kısım Galatasaray taraftarının bu transferi istemediği de konuşuluyor.

Sözleşme feshi sonrası İngiltere'yi sallayan yazı! 'Eli silahlı Arda Turan...'

Ara transfer döneminde bu dedikodular dönerken, İngiliz basınından Daily Mail'de Arda Turan'ın kariyerine dair kapsamlı ve dikkat çeken bir haber kaleme alındı.

Sözleşme feshi sonrası İngiltere'yi sallayan yazı! 'Eli silahlı Arda Turan...'

"KAHRAMANLIKTAN SIFIRA"

"Kahramanlıktan sıfıra" başlığı ile manşete taşınan haberde, milli futbolcuyla ilgili "Arda Turan'ın inanılmaz düşüşü... Barcelona, Türkiye'nin en heyecan verici yeteneği için 30 milyon sterlin ödemişti" denildi ve tecrübeli futbolcunun şarkıcı Berkay'la yaşadığı kavga sonrası 2 yıl 8 ay hapis cezası almasıyla kariyerinin büyük bir sarsıntı geçirdiğine vurgu yapıldı.

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