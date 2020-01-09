Sözleşme feshi sonrası İngiltere'yi sallayan yazı! 'Eli silahlı Arda Turan...'

Piyasada bir dönem değeri 35 milyon Euro Arda Turan, 800 bin Euro'luk yeni değeri sonrası şu anda Barcelona'da istenmeyen isim konumunda. Başakşehir'le sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedilen ve adı Galatasaray'la anılan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maça çıktı ancak skora hiçbir katkı sunamadı. Barcelona ile olan mukavelesi 30 Haziran 2020'de bitecek olan Arda Turan'ın kariyerine dair İngiliz basınında geniş bir haber kaleme alındı. Adeta, 'Nereden nereye!' dedirten ve zirveden çöküşe şeklinde kaleme alınan Arda Turan'a ait hikaye İngiltere'yi adeta salladı. Dünyaca ünlü internet sitesi, haberi manşetinin birinci sırasından verdi. İşte olay yaratan o ifadeler...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)