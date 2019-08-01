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Souleymane Youla'dan Galatasaray'a şok sözler!
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Souleymane Youla, Beşiktaş Dergisine verdiği röportajda geçen sezonki şampiyonluk yarışıyla alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
1 Ağustos 2019 Perşembe 18:49
Güncelleme: 01.08.2019 20:09
Süper Lig ekipleri yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadrolarına yeni isimler katarak gelecek sezona daha güçlü bir şekilde başlamak isteyen ekiplerden özellikle dört büyükler arasında zaman zaman transfer savaşı da yaşanmaya devam ediyor.
Farklı konularda da karşı karşıya gelen ekiplerden bu kez Beşiktaş'ın eski futbolcusu Souleymane Youla, Galatasaray'a adeta ateş püskürdü.
Anderlecht'de başarılı bir sezon geçiren Gine'li futbolcunun Türkiye serüveni 2001 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olması ile başlamıştı.
4 sezon Ankara temsilcisinin formasını giyen Youla, 2005-2006 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olmuş ancak beklenen performansı veremeyerek sezon ortasında Fransız kulübü FC Metz'e kiralanmıştı.