Sorun Stoke City değil, Badou Ndiaye! - Galeri - Fotomaç
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Sorun Stoke City değil, Badou Ndiaye!
24 Temmuz 2018 Salı, 10:17:08
Güncelleme: 10:18:21
Sorun Stoke City değil, Badou Ndiaye!
Şampiyonlar Ligi için iyi bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer harekatını sürdürüyor.
Sorun Stoke City değil, Badou Ndiaye!
Sarı-kırmızılıların Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru'nun ardından kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye'de ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Sorun Stoke City değil, Badou Ndiaye!
Milliyet'in haberine göre; Cimbom, devre arasında 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sattığı Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City ile anlaştı ama bu kez Senegalli oyuncu sorun çıkardı.
Sorun Stoke City değil, Badou Ndiaye!
28 yaşındaki başarılı futbolcu garanti ücret olarak 3.5 milyon eurodan aşağı inmeyeceğini belirtirken, maç başı ve başarı bonusları istediğini de bildirdi.
Sorun Stoke City değil, Badou Ndiaye!
Ndiaye'nin yıllık maliyetinin böylece 4.5 milyon euroya yakın olacağı ifade edildi.