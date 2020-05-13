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Son dakika: Ve Fatih Terim raporu verdi! 'Takımdan gitsin...'
Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da, corona virüsünü yenerek taburcu olan ve uzun bir sürenin ardından sahaya inen Fatih Terim, çalışmalarına hız verdi. Önümüzdeki sezon için kadro yapılanma planlarını hazırlan Terim, bazı isimler için kararını verdi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray haberleri...
13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:33
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Galatasaray'da maçların yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından hazırlıklar devam ederken bir yandan da yeni sezon öncesi transfer konusunda da planlama yapılıyor.
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Birçok oyuncunun önümüzdeki sezon takımda olup olmayacağı belirsizliğini korurken teknik direktör Fatih Terim kiralık futbolcularla ilgili kararını verdi.
Galatasaray'da yeni sezon öncesinde özellikle yerli oyuncu transferlerine öncelik verilecek.
Sarı-kırmızılılar, Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlamıştı.
Ayrıca Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile Sparta Prag'da sözleşmesi bitecek olan Semih Kaya'nın da takıma dahil edilmesi bekleniyor.