Son dakika: Ve Fatih Terim raporu verdi! 'Takımdan gitsin...'

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da, corona virüsünü yenerek taburcu olan ve uzun bir sürenin ardından sahaya inen Fatih Terim, çalışmalarına hız verdi. Önümüzdeki sezon için kadro yapılanma planlarını hazırlan Terim, bazı isimler için kararını verdi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray haberleri...