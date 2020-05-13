Son dakika: Ve Fatih Terim raporu verdi! 'Takımdan gitsin...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Son dakika: Ve Fatih Terim raporu verdi! 'Takımdan gitsin...'

Son dakika: Ve Fatih Terim raporu verdi! 'Takımdan gitsin...'

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da, corona virüsünü yenerek taburcu olan ve uzun bir sürenin ardından sahaya inen Fatih Terim, çalışmalarına hız verdi. Önümüzdeki sezon için kadro yapılanma planlarını hazırlan Terim, bazı isimler için kararını verdi. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray haberleri...

13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:33
Son dakika: Ve Fatih Terim raporu verdi! 'Takımdan gitsin...'

Galatasaray'da maçların yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından hazırlıklar devam ederken bir yandan da yeni sezon öncesi transfer konusunda da planlama yapılıyor.

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Son dakika: Ve Fatih Terim raporu verdi! 'Takımdan gitsin...'

Birçok oyuncunun önümüzdeki sezon takımda olup olmayacağı belirsizliğini korurken teknik direktör Fatih Terim kiralık futbolcularla ilgili kararını verdi.

Son dakika: Ve Fatih Terim raporu verdi! 'Takımdan gitsin...'

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde özellikle yerli oyuncu transferlerine öncelik verilecek.

Son dakika: Ve Fatih Terim raporu verdi! 'Takımdan gitsin...'

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlamıştı.

Son dakika: Ve Fatih Terim raporu verdi! 'Takımdan gitsin...'

Ayrıca Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile Sparta Prag'da sözleşmesi bitecek olan Semih Kaya'nın da takıma dahil edilmesi bekleniyor.

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