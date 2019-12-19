HaberlerGaleriSon dakika: Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı! Muslera ile Gökhan Çıra...
Son dakika: Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı! Muslera ile Gökhan Çıra...
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçına, 90 dakika sonrasında soyunma odası koridorlarında başlayan ve sahaya taşan olaylar damga vururken, gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi. Maçta görevli TFF temsilcileri Celalettin Yavuz ve Durmuş Cansever'in müsabaka raporları TFF'ye ulaştı. İşte detaylar...
19 Aralık 2019 Perşembe 10:00
Güncelleme: 19.12.2019 10:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray altyapısında yetişen Gökhan Çıra, takımı Tuzlaspor'un 2-0 kazandığı ilk maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki çekmiş; 4-0'lık rövanş sonrası sahanın karışmasıyla birlikte hedef gösterilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maçın ardından ise Muslera, Gökhan Çıra'nın yanına gidip, 'Galatasaray-Tuzlaspor: 0-2' diye yazıp fotoğraflı paylaşım yapan futbolcuya "Saygılı ol" diye çıkışmıştı.
İkilinin yaşadığı bu diyalog sahanın karışmasına neden olurken soyunma odası koridorlarında yumruklaşmalar yaşandı. Bunun üzerine iki takımın diğer oyuncuları arasında arbede yaşanmıştı.
Her iki ekipten çok sayıda kişinin birbirlerine yumruk attığı görüldü. Arbedede G.Saray Medya Direktörü Hande Sümertaş da darbe almıştı.
Kavgacılar, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. İki taraf, olaylar nedeniyle birbirlerini suçlamıştı.