HaberlerGaleriSon dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği 19'luk golcüden haber var! İtalya...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği 19'luk golcüden haber var! İtalya...
27. hafta mücadeleleri ile süren Süper Lig'de sezonunun bitimine az bir süre kala kulüpler gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden hız verdi. Özellikle ligin 4 büyük kulübü transfer girişimlerini hızlandırırken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında olan bir isim için dev bir rakip de yarışa katıldı. İşte detaylar...
14 Haziran 2020 Pazar 15:53
Güncelleme: 14.06.2020 16:03
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Yaklaşık 3 aylık aranın ardından 12 Haziran'da başlayan Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
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27. hafta birbirinden çekişmeli mücadelelerle devam ederken, ekipler gelecek sezon için de çalışmalarına devam ediyor.
Özellikle ligin 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde oldukça hareketli günler geçiriyor.
Son günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray için birçok transfer gelişmesi yaşanırken, ekipler corona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle transferde genç ve maliyet olarak düşük isimlere yönelmeyi tercih ediyor.
Adımlarını bu yönde atan Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde iki transfer gerçekleştirmişti. Sarı-lacivertliler ilk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i ardından TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u kadrosuna katmıştı.