Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği 19'luk golcüden haber var! İtalya...

27. hafta mücadeleleri ile süren Süper Lig'de sezonunun bitimine az bir süre kala kulüpler gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden hız verdi. Özellikle ligin 4 büyük kulübü transfer girişimlerini hızlandırırken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında olan bir isim için dev bir rakip de yarışa katıldı. İşte detaylar...