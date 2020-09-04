Son dakika transfer haberi: Fatih Terim ikna etti! Yıldız orta saha Galatasaray'a - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim ikna etti! Yıldız orta saha Galatasaray'a

Galatasaray, Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transferde hızlandı. Takımdaki eksik bölgeler için harekete geçen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim transferde bizzat devreye girdi ve yıldız orta sahayı ikna etti.

4 Eylül 2020 Cuma 17:36 Güncelleme: 04.09.2020 17:36
Son dakika transfer haberi: Fatih Terim ikna etti! Yıldız orta saha Galatasaray'a

Orta saha mevkisi için bir süredir temaslarını sürdüren Galatasaray transferde mutlu sona ulaşıyor.

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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim ikna etti! Yıldız orta saha Galatasaray'a

Teknik direktör Fatih Terim transferde bizzat devreye girdi ve yıldız oyuncuyu ikna etti.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim ikna etti! Yıldız orta saha Galatasaray'a

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Omar ve Emre Kılınç'ı renklerine bağlayarak transferde eksiklerini büyük ölçüde kapattı.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim ikna etti! Yıldız orta saha Galatasaray'a

Galatasaray'da son olarak kadroya katılan isim geçtiğimiz yıl Erzincanspor'da performansıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu oldu.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim ikna etti! Yıldız orta saha Galatasaray'a

Galatasaray yönetiminin tek hedefi orta saha. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda en az 2 orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'a müjdeli haber geldi.

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