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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim ikna etti! Yıldız orta saha Galatasaray'a
Galatasaray, Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transferde hızlandı. Takımdaki eksik bölgeler için harekete geçen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim transferde bizzat devreye girdi ve yıldız orta sahayı ikna etti.
4 Eylül 2020 Cuma 17:36
Güncelleme: 04.09.2020 17:36
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Orta saha mevkisi için bir süredir temaslarını sürdüren Galatasaray transferde mutlu sona ulaşıyor.
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Teknik direktör Fatih Terim transferde bizzat devreye girdi ve yıldız oyuncuyu ikna etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Omar ve Emre Kılınç'ı renklerine bağlayarak transferde eksiklerini büyük ölçüde kapattı.
Galatasaray'da son olarak kadroya katılan isim geçtiğimiz yıl Erzincanspor'da performansıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu oldu.
Galatasaray yönetiminin tek hedefi orta saha. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda en az 2 orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'a müjdeli haber geldi.