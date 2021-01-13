Galeri Galatasaray Son dakika transfer haberi: Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray anlaştı Fenerbahçe devreye girdi

Son dakika transfer haberi: Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Galatasaray anlaştı Fenerbahçe devreye girdi

Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberi: Ara transfer dönemi transfer çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler, transferde karşı karşıya... Oğulcan Çağlayan meselesinde tartışma yaşayan, İrfan Can için de yarışan Galatasaray ile Fenerbahçe yine rakip oldu. Galatasaray bir süredir ilgilendiği oyuncu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği bildirildi. İşte o isim ve transfer görüşmelerine dair tüm detaylar...