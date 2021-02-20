Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili bilinmeyenleri Karim Hafez açıkladı

MUHAMMED'İ KASIMPAŞA GEÇEN YIL İSTEDİ

Eski kulübü Kasımpaşa'nın Mostafa Mohammed'i kendisine sordukları anlatan Karim Hafez, "Kasımpaşa forması giydiğim dönemde Serkan Reçber bana Mohammed'i sordu. Afrika Uluslar Gençlik Şampiyonası'ndan önceydi. Onun hakkında çok iyi bilgiler verdim. Çünkü o harika bir oyuncuydu. Turnuva biter bitmez Kasımpaşa kulübü Zamelak'a bir teklif yaptı. Ancak yapılan teklif çok düşük bulunmuştu ve transfer gerçekleşmemişti.

NOT; Rakam Söylemek istemedi ama ben öğrendim; teklif 1 Milyon dolarmış, o dönem Zamelek 2 milyon dolar istemiş.