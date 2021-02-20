Galeri Galatasaray Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili bilinmeyenleri Karim Hafez açıkladı

Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili bilinmeyenleri Karim Hafez açıkladı

Türkiye'de Başakşehir, Kasımpaşa ve son olarak Malatyaspor forması giyen Mısırlı solbek Karim Hafez, vatandaşı ve yakın arkadaşı olan Mohammmed Mostafa için bilinmeyenleri Fotomaç'a verdiği özel röportaj ile anlattı. Galatasay'da çıktığı 4 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandıran yıldız futbolcu ile ilgili bilinmeyenleri Karim Hafez anlattı. İşte önemli açıklamalar... (Fotomaç / ÖZEL RÖPORTAJ)

Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili bilinmeyenleri Karim Hafez açıkladı

Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili bilinmeyenleri Karim Hafez açıkladı

Muhabirimiz Savaş Çorlu'nun görüntülü olarak yaptığı röportajda sorularımızı cevaplayan Hafez, "Mostofa gelmeden önce Süper Lig'de top koşturan tek oyuncu bendim. Daha önce Kasımpaşa'dan Trezeguet, Beşiktaş'dan Mohamed Elneny ile milli takımdan arkadaş olduğunu ifade ederken, Türkiye'ye Başakşehir'e transfer olduğunda bu süreçte en iyi arkadaşım dediği Trezeguet'in 1 numaralı etken olduğunu anlattı.

Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili bilinmeyenleri Karim Hafez açıkladı

10 ASİST İLE TAMAMLAMAK İSTİYORUM

Malatyaspor forması ile 17 maçta 5 asisti bulunan başarılı solbek Karim Hafez, hedefinin 10 asist olduğunu bunu da başaracağına inandığını söyledi.

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Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili bilinmeyenleri Karim Hafez açıkladı

Türkiye'de çalıştığı teknik adamlar arasında Hamza Hamzaoğlu ve Kemal Özdeş'in yerinin ayrı olduğunu anlatan Karim Hafez, "Hamza hoca çok iyi bir taktisyen." dedi.

Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili bilinmeyenleri Karim Hafez açıkladı

GRANADA TRANSFERİM SON GÜN YATTI

Devre arasında transferin son günü İspanya'nın Granada takımımdan teklif aldığını açıklayan Mısırlı Solbek, "2023 yılına kadar kulübüm ile sözleşmem var. İspanyol kulübü bonservis bedeli olarak 1 milyon euro önerdi. Malatyaspor bırakmadı. Sezon sonu İspanya'ya gidebilirim. Sezon başında Fransa'dan da iki kulüpten teklif almıştım. Sezon sonunda hedefinde İspanya'ya gitmek olduğunu anlatan Karim Hafez, burada kalırsam 4 büyük takımdan birinden teklif gelmesi halinde kalırım. Granada ya da Fransa'dan Nantes'den gelen teklifleri değerlendireceğim. Türkiye'den büyük takımlar olmazsa İspanya'da devam ederim.

Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed ile ilgili bilinmeyenleri Karim Hafez açıkladı

MUHAMMED'İ KASIMPAŞA GEÇEN YIL İSTEDİ

Eski kulübü Kasımpaşa'nın Mostafa Mohammed'i kendisine sordukları anlatan Karim Hafez, "Kasımpaşa forması giydiğim dönemde Serkan Reçber bana Mohammed'i sordu. Afrika Uluslar Gençlik Şampiyonası'ndan önceydi. Onun hakkında çok iyi bilgiler verdim. Çünkü o harika bir oyuncuydu. Turnuva biter bitmez Kasımpaşa kulübü Zamelak'a bir teklif yaptı. Ancak yapılan teklif çok düşük bulunmuştu ve transfer gerçekleşmemişti.

NOT; Rakam Söylemek istemedi ama ben öğrendim; teklif 1 Milyon dolarmış, o dönem Zamelek 2 milyon dolar istemiş.

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