GaleriGalatasaraySon dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sezon sonu...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sezon sonu...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk yarışının uzağında kalan Galatasaray gelecek sezon kadro çalışmalarına şimdiden başladı. Orta saha mevkisi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 15:20
Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sezon sonu...