Galeri Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sezon sonu...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sezon sonu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk yarışının uzağında kalan Galatasaray gelecek sezon kadro çalışmalarına şimdiden başladı. Orta saha mevkisi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sezon sonu...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sezon sonu...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara daha aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sezon sonu...

Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Cimbom, daha sonrasında çıktığı 6 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 3. sıraya kadar geriledi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sezon sonu...

Son 3 haftada sadece 1 puan alabilen sarı-kırmızılılar bu maçlarda iyi bir performans sergileyemezken, geçiş oyunlarında yaşanan düşüş de gözle görülür seviyeye geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sezon sonu...

BELHANDA SONRASI HÜCUM AKTİVİTESİ AZALDI

Sivasspor maçı sonrasında zemin üzerinden yönetimi eleştiren Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sezon sonu...

Cimbom'un, Faslı yıldızın olmadığı maçlarda hücum etkinliği düşerken, 4 maçtan 4 puan toplayabildi.

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