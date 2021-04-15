Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sezon sonu...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara daha aldı.