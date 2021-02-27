GaleriGalatasaraySon dakika spor haberleri: Galatasaray - BB Erzurumspor maçında dikkat çeken kare! Fatih Terim ve Mohamed...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray - BB Erzurumspor maçında dikkat çeken kare! Fatih Terim ve Mohamed...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Mostafa Mohamed'in attığı 2 golle 2-0 sona erdi. Mısırlı golcünün oyundan çıkarken Fatih Terim'le olan karesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...
27 Şubat 2021 Cumartesi 21:39
Son dakika spor haberleri: Galatasaray - BB Erzurumspor maçında dikkat çeken kare! Fatih Terim ve Mohamed...