Galeri Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray - BB Erzurumspor maçında dikkat çeken kare! Fatih Terim ve Mohamed...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray - BB Erzurumspor maçında dikkat çeken kare! Fatih Terim ve Mohamed...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Mostafa Mohamed'in attığı 2 golle 2-0 sona erdi. Mısırlı golcünün oyundan çıkarken Fatih Terim'le olan karesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray - BB Erzurumspor maçında dikkat çeken kare! Fatih Terim ve Mohamed...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray - BB Erzurumspor maçında dikkat çeken kare! Fatih Terim ve Mohamed...

Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenen Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray - BB Erzurumspor maçında dikkat çeken kare! Fatih Terim ve Mohamed...

Türk Telekom Stadı'nda ağır bir zeminde oynanan müsabakanın ilk yarım saati iki takım adına da pozisyon anlamından kısır geçti.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray - BB Erzurumspor maçında dikkat çeken kare! Fatih Terim ve Mohamed...

Müsabakanın 38. dakikasında Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 45. dakikada aynı oyuncu ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray - BB Erzurumspor maçında dikkat çeken kare! Fatih Terim ve Mohamed...

İkinci yarıda iki takımda da pozisyon bulmakta zorlanırken, skor değişmedi ve Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray - BB Erzurumspor maçında dikkat çeken kare! Fatih Terim ve Mohamed...

Bu galibiyetle puanını 57'ye çıkaran Galatasaray, ikinci Beşiktaş'ın maç fazlasıyla 3 puan önünde liderliğini devam ettirdi.

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