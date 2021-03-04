Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu!
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Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak zirve yolunda önemli bir 3 puanı yitirdi. Sarı-kırmızılılara bir şok da Mostafa Mohamed'den geldi. Geldiği günden bu yana attığı gollerle takımı sırtlayan Mısırlı yıldız, gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Spor yazarları da bu maçı çarpıcı sözlerle yorumladılar. İşte o değerlendirmeler... (GS spor haberi)