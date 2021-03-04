Galeri Galatasaray Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu!

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak zirve yolunda önemli bir 3 puanı yitirdi. Sarı-kırmızılılara bir şok da Mostafa Mohamed'den geldi. Geldiği günden bu yana attığı gollerle takımı sırtlayan Mısırlı yıldız, gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Spor yazarları da bu maçı çarpıcı sözlerle yorumladılar. İşte o değerlendirmeler... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu!

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu!

SERKAN KORKMAZ - KAZANAN BOZULUR

Dün akşam önemli bir galibiyet alan Ankaragücü dışında, hakkında olumlu konuşacak hiçbir kimse yok. Hakemle başlayalım; ilk yarının sonunda ev sahibi lehine verilen penaltı, Arda eliyle oynadığı için gerçekleşti anladığımız kadarıyla. Vücuttan gelen bir top ve Arda'ya avantaj sağlamayan bir enstantane gibi geldi bana. Aynı pozisyona penaltı çalmayacak pek çok hakem olur tahminimce. Hadi pozisyon "gri" ve hakemin yorumu ağır olsa da "penaltı" deyip, susalım.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu!

Skor 2-0'a geldikten hemen sonra Mostafa Mohamed'e gösterilen kırmızı kartsa çok yanlış bir karardı kanaatindeyim. Belki sarı kart olabilirdi, o da "belki"... Hakem bu yanlış karara imza attığında skorun 2-0 Galatasaray aleyhine olmasından ötürü, iğne ya da çuvaldızın birinin de mağlup olmak için neredeyse uğraşan tarafa batırılması şart.

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Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu!

"Kazanan takım bozulmaz" diye bir laf vardır; "eğer iyi oynuyorsa" diyerek katılmıyorum... "Çatır çatır" bozulur hem de; hele hele kötü oynayan bir takım ivedilikle bozulmalıdır. Erzurum maçından beri yazılarımda ve ekrandan yaptığım yorumlarda Ankara'da sahaya çıkacak Galatasaray'ı çok merak ettiğimi belirtmiştim. Son derece doğru bir şekilde sezonun en iyi savunma ikilisi Donk-Marcao'ya dönülmüş, Luyindama yedek kalmıştı. Fakat geri kalan herkes aynıydı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu!

İnanın anlamakta zorluk çekiyorum; hazır olmadığı her halinden belli bir Gedson, vasat bir oyunla yere göğe sığdırılamayan bir Etebo sahadayken, Taylan nasıl yedek soyunabiliyor. Maç 1-0'a geldikten sonra ikinci yarıda üç oyuncu değişikliğinin üçünün de mantığını anlamaya çalışırken yoruldum. Yedlin, "kart görmesin" diye yerine Linnes girdi, peki ama diğer iki değişiklik gerçekten çok garipti.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Ankaragücü-Galatasaray maçı yorumu!

Açıkçası; "Taylan ve Babel girer, Gedson ve Arda çıkar" gibi gelmişti bana fakat öyle olmadı. 2-0'ın ardından gelen Mohamed'in kırmızı kartından sonrası içinse söyleyecek fazla bir şey yok. Hakem bence çok kötüydü ve belki de skora tesir etti ama gerçekleri de görmek, vurgulamak lazım. Böyle bir orta sahayla, Ömer'in duran topları kullandığı bir Galatasaray zaten nereye kadar gidebilir ki?

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