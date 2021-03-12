Galeri Galatasaray Son dakika spor haberi: Kayserispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Son dakika spor haberi: Kayserispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan... Son iki haftadır yaşadığı puan kayıplarıyla zirveyi Beşiktaş'a kaptıran sarı-kırmızılılar, takibi sürdürmek isterken, Kayserispor'da evinde hata yapmak istemiyor. Kritik mücadele öncesi tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, ilk 11'ini büyük oranda belirledi. İşte Galatasaray'ın muhtemel Kayserispor maçı 11'i. (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Kayserispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Son dakika spor haberi: Kayserispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor ile ligde 50. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda İstanbul ekibinin 31-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Kayserispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda İstanbul ekibi 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda aldığı 58 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Kayseri takımı 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 31 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

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Son dakika spor haberi: Kayserispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

50. RANDEVUDA
Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 49 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 31 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 15 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 109 golüne, Kayseri temsilcisi 38 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Son dakika spor haberi: Kayserispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

SON 2 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray, Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisinden sonra oynadığı 2 maçta 3 puan alamadı. Ankara'da MKE Ankaragücü mağlup olan sarı-kırmızılılar evinde de DG Sivasspor ile berabere kaldı. Aslan, Kayserispor karşılaşmasıyla tekrar seri yakalayıp zirveye geçme planları yapıyor.

Son dakika spor haberi: Kayserispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 14 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Cimbom 22 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. Aslan son dış sahada karşılaşmasında Ankaragücü'ne 2-1 yenildi.

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