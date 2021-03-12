Son dakika spor haberi: Kayserispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan... Son iki haftadır yaşadığı puan kayıplarıyla zirveyi Beşiktaş'a kaptıran sarı-kırmızılılar, takibi sürdürmek isterken, Kayserispor'da evinde hata yapmak istemiyor. Kritik mücadele öncesi tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, ilk 11'ini büyük oranda belirledi. İşte Galatasaray'ın muhtemel Kayserispor maçı 11'i. (GS haberi)