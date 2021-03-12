Son dakika spor haberi: Kayserispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

50. RANDEVUDA

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 49 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 31 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 15 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 109 golüne, Kayseri temsilcisi 38 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.