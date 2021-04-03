Galeri Galatasaray Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galaatasaray maçında Fatih Terim tribünde! İşte o anlar...

Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galaatasaray maçında Fatih Terim tribünde! İşte o anlar...

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu rakibine 3-0'lık skorla boyun eğdi. 2 maç ceza alan Fatih Terim ise karşılaşmayı tribünden takip etti. İşte o anlar ve maçtan kareler...

Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galaatasaray maçında Fatih Terim tribünde! İşte o anlar...

Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galaatasaray maçında Fatih Terim tribünde! İşte o anlar...

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galaatasaray maçında Fatih Terim tribünde! İşte o anlar...

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21. ve 72. dakikalarda Diouf, 29'da ise Ribeiro kaydetti.

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Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galaatasaray maçında Fatih Terim tribünde! İşte o anlar...

Ayrıca Güney temsilcisinde Popov 79. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galaatasaray maçında Fatih Terim tribünde! İşte o anlar...

SON 5 MAÇTA 3. MAĞLUBİYET!

Galatasaray, Hatayspor'a mağlup olmasıyla birlikte son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galaatasaray maçında Fatih Terim tribünde! İşte o anlar...

Bu sonuçla birlikte Hatayspor 49 puana yükselirken, Galatasaray ise 61 puanda kaldı.

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