GaleriGalatasaraySon dakika spor haberi: Hatayspor - Galaatasaray maçında Fatih Terim tribünde! İşte o anlar...
Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galaatasaray maçında Fatih Terim tribünde! İşte o anlar...
Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu rakibine 3-0'lık skorla boyun eğdi. 2 maç ceza alan Fatih Terim ise karşılaşmayı tribünden takip etti. İşte o anlar ve maçtan kareler...
03 Nisan 2021 Cumartesi 21:09, Güncelleme 03.04.2021 21:10
Son dakika spor haberi: Hatayspor - Galaatasaray maçında Fatih Terim tribünde! İşte o anlar...