Galeri Galatasaray Son dakika spor haberi: Hatay'da Galatasaray izdihamı! Fatih Terim...

Son dakika spor haberi: Hatay'da Galatasaray izdihamı! Fatih Terim...

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadele için Hatay'a gitti. Cimbom'u havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı. İşte o anlar...

Son dakika spor haberi: Hatay'da Galatasaray izdihamı! Fatih Terim...

Son dakika spor haberi: Hatay'da Galatasaray izdihamı! Fatih Terim...

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Son dakika spor haberi: Hatay'da Galatasaray izdihamı! Fatih Terim...

Özel uçakla kente gelen sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanında bekleyen bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı.

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Son dakika spor haberi: Hatay'da Galatasaray izdihamı! Fatih Terim...

Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, tezahüratta bulundu.

Son dakika spor haberi: Hatay'da Galatasaray izdihamı! Fatih Terim...

Galatasaray Futbol Takımı, kendisini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Son dakika spor haberi: Hatay'da Galatasaray izdihamı! Fatih Terim...

Yarın saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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