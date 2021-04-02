GaleriGalatasaraySon dakika spor haberi: Hatay'da Galatasaray izdihamı! Fatih Terim...
Son dakika spor haberi: Hatay'da Galatasaray izdihamı! Fatih Terim...
Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadele için Hatay'a gitti. Cimbom'u havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı. İşte o anlar...
02 Nisan 2021 Cuma 18:56, Güncelleme 02.04.2021 18:57
Son dakika spor haberi: Hatay'da Galatasaray izdihamı! Fatih Terim...