Galeri Galatasaray Son dakika spor haberi: Göztepe - Galatasaray maçına damga vuran kare! Fatih Terim...

Son dakika spor haberi: Göztepe - Galatasaray maçına damga vuran kare! Fatih Terim...

Son dakika Galatasaray haberi: Spor toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmanda rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Maça ise Fatih Terim'in yedek kulübesindeki halleri damga vurdu. İşte o fotoğraflar...

Son dakika spor haberi: Göztepe - Galatasaray maçına damga vuran kare! Fatih Terim...

Son dakika spor haberi: Göztepe - Galatasaray maçına damga vuran kare! Fatih Terim...
Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile Galatasaray, Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Son dakika spor haberi: Göztepe - Galatasaray maçına damga vuran kare! Fatih Terim...

Göztepe, 9. dakikada Diabate'nin şık golüyle öne geçti: 1-0. Çabuk toparlanan Galatasaray, 19. ve 39. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

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Son dakika spor haberi: Göztepe - Galatasaray maçına damga vuran kare! Fatih Terim...

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 64. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 1-3. Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Göztepe - Galatasaray maçına damga vuran kare! Fatih Terim...

3 maç sonra kazanan Galatasaray, puanını 65'e çıkardı ve lider Beşiktaş'la aradaki puan farkını 6'ya indirdi. Göztepe ise 46 puanda kaldı.

Son dakika spor haberi: Göztepe - Galatasaray maçına damga vuran kare! Fatih Terim...

Galatasaray gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

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