GaleriGalatasaraySon dakika spor haberi: Göztepe - Galatasaray maçına damga vuran kare! Fatih Terim...
Son dakika spor haberi: Göztepe - Galatasaray maçına damga vuran kare! Fatih Terim...
Son dakika Galatasaray haberi: Spor toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmanda rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Maça ise Fatih Terim'in yedek kulübesindeki halleri damga vurdu. İşte o fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 18.04.2021 08:54 , Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 09:06
Son dakika spor haberi: Göztepe - Galatasaray maçına damga vuran kare! Fatih Terim...