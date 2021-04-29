GaleriGalatasaraySon dakika spor haberi: Galatasaray'a müjdeli haber! Antrenmandaki o kare...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a müjdeli haber! Antrenmandaki o kare...
Son dakika spor haberi... Süper Lig'de son oynadığı Konyaspor mücadelesinden son dakikalarda bulduğu golle 1-0 galip ayrılmayı başaran Galatasaray 39. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıklar can sıkarken, bir isimden sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (GS haberi)
Giriş Tarihi: 29.04.2021 14:22 , Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 14:38
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a müjdeli haber! Antrenmandaki o kare...