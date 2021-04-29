Galeri Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'a müjdeli haber! Antrenmandaki o kare...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a müjdeli haber! Antrenmandaki o kare...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de son oynadığı Konyaspor mücadelesinden son dakikalarda bulduğu golle 1-0 galip ayrılmayı başaran Galatasaray 39. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıklar can sıkarken, bir isimden sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a müjdeli haber! Antrenmandaki o kare...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a müjdeli haber! Antrenmandaki o kare...

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a müjdeli haber! Antrenmandaki o kare...

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a müjdeli haber! Antrenmandaki o kare...

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması gerçekleştirildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a müjdeli haber! Antrenmandaki o kare...

Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a müjdeli haber! Antrenmandaki o kare...

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan DeAndre Yedlin, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılırken bu haber camiada yüzleri güldürdü. Henry Onyekuru ise kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başladı.

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