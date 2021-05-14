Son dakika spor haberi: Fatih Terim şampiyonluk istiyor! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i
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Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'in kapanış haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Galatasaray mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Sezon başından bu yana kamp sistemi uygulamayan tecrübeli teknik adam Fatih Terim, şampiyonluk düğümünün çözüleceği son hafta öncesi sarı-kırmızılı ekibi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa sokmuştu. Mutlak şampiyonluk isteyen Terim ilk 11'ini de büyük oranda belirledi. (GS haberi)