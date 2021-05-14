Galeri Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim şampiyonluk istiyor! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika spor haberi: Fatih Terim şampiyonluk istiyor! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'in kapanış haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Galatasaray mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Sezon başından bu yana kamp sistemi uygulamayan tecrübeli teknik adam Fatih Terim, şampiyonluk düğümünün çözüleceği son hafta öncesi sarı-kırmızılı ekibi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa sokmuştu. Mutlak şampiyonluk isteyen Terim ilk 11'ini de büyük oranda belirledi. (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Fatih Terim şampiyonluk istiyor! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika spor haberi: Fatih Terim şampiyonluk istiyor! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray ile Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın 8. kez birbirine rakip olacak. İki ekip arasında daha önce yapılan 7 lig maçında sarı-kırmızılılar 4, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim şampiyonluk istiyor! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray'ın attığı 9 gole, Yeni Malatyaspor 5 golle karşılık verdi. İki takım, bu sezonun ilk yarısında Malatya'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı. Ayrıca iki ekip, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaştı. 12 Ocak'ta Malatya'da oynanan maçın normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 sona erdi. Penaltılarda 7-6 üstünlük kuran Galatasaray, tur atladı.

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Son dakika spor haberi: Fatih Terim şampiyonluk istiyor! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i

SON 4 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 4 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 6 gol atarken rakibine sadece 1 gol izni verdi. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u 3 kez konuk etti.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim şampiyonluk istiyor! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i

Malatya temsilcisine karşı sahasındaki 3 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri toplamda 6 kez havalandırırken kalesinde hiç gol görmedi. İki takım arasındaki kısa süreli rekabette en farklı galibiyeti 3-0'lık skorla Galatasaray aldı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim şampiyonluk istiyor! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de son haftaya şampiyonluk ümitleriyle giren sarı-kırmızılı ekip, puanlar ve ikili averajın eşitlendiği lider Beşiktaş'ın 2 averaj gerisinde bulunuyor. Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında kazanması halinde şampiyonluk için Galatasaray'ın genel averajda siyah-beyazlıları geçmesi gerekiyor.

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