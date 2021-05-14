Son dakika spor haberi: Fatih Terim şampiyonluk istiyor! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray ile Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın 8. kez birbirine rakip olacak. İki ekip arasında daha önce yapılan 7 lig maçında sarı-kırmızılılar 4, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.