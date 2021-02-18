GaleriGalatasaraySon dakika haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız Galatasaray'a! Fatih Terim onay verdi
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız Galatasaray'a! Fatih Terim onay verdi
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. İşte son gelişmeler... (Gs spor haberi)
18 Şubat 2021 Perşembe 11:29, Güncelleme 18.02.2021 11:38
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız Galatasaray'a! Fatih Terim onay verdi