Galeri Galatasaray Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız Galatasaray'a! Fatih Terim onay verdi

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız Galatasaray'a! Fatih Terim onay verdi

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. İşte son gelişmeler... (Gs spor haberi)

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız Galatasaray'a! Fatih Terim onay verdi

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız Galatasaray'a! Fatih Terim onay verdi

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız Galatasaray'a! Fatih Terim onay verdi

Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp seriyi 7 maça çıkarmak istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız Galatasaray'a! Fatih Terim onay verdi

Cimbom bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız Galatasaray'a! Fatih Terim onay verdi

MARCAO AYRILMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın Alanya'ya yenilerek elendiği maçın ardından büyük bir Marcao krizi yaşanmıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin istediği yıldız Galatasaray'a! Fatih Terim onay verdi

Bazı taraftarlar, kötü bir performans gösterdiğini düşündükleri Marcao'nun hem kendisine hem de eşi Pan Teixeira'ya maçın sonrasında küfür ve hakaretler etmişti.

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