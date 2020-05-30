Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Diagne'de son raunt! Süper Lig ekibine kiralanıyor...

Bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında topladığı puanlarla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Şampiyonluk kupasını kimselere kaptırmak istemeyen sarı-kırmızılılar gelecek sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda. Öte yandan eldeki kiralık oyuncular için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Galatasaray yönetimini düşündüren bir diğer konu da Mbaye Diagne. Terim'in kadroda düşünmediği Senegalli golcü için flaş bir iddia ortaya atıldı. 28 yaşındaki oyuncunun Süper Lig ekibine kiralanması gündemde. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri.