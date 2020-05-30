Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Diagne'de son raunt! Süper Lig ekibine kiralanıyor... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Diagne'de son raunt! Süper Lig ekibine kiralanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Diagne'de son raunt! Süper Lig ekibine kiralanıyor...

Bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında topladığı puanlarla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Şampiyonluk kupasını kimselere kaptırmak istemeyen sarı-kırmızılılar gelecek sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda. Öte yandan eldeki kiralık oyuncular için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Galatasaray yönetimini düşündüren bir diğer konu da Mbaye Diagne. Terim'in kadroda düşünmediği Senegalli golcü için flaş bir iddia ortaya atıldı. 28 yaşındaki oyuncunun Süper Lig ekibine kiralanması gündemde. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:13 Güncelleme: 30.05.2020 13:25
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Diagne'de son raunt! Süper Lig ekibine kiralanıyor...

Galatasaray, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in kalan haftaları için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Diagne'de son raunt! Süper Lig ekibine kiralanıyor...

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan sarı-kırmızılılarda tek hedef, 23'üncü şampiyonluğa ulaşmak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Diagne'de son raunt! Süper Lig ekibine kiralanıyor...

Bir süre önce saha çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, 14 Mayıs'ta yapılan Covid-19 testlerinde performans ekibindeki bir yardımcı personelin test sonucunun pozitif çıkması üzerine idmanlara 6 gün ara vermişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Diagne'de son raunt! Süper Lig ekibine kiralanıyor...

Geçen perşembe tüm takımın test sonucunun negatif çıkması sonrası yeniden sahaya çıkan Galatasaray'da antrenmanlar Ramazan Bayramı'nda da sürdü. 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesi taktik idmanlar da yapmaya başlayan Terim'in öğrencileri, kalan 8 haftada alacağı sonuçlarla üst üste 3'üncü, toplamda 23'üncü şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Diagne'de son raunt! Süper Lig ekibine kiralanıyor...

YENİ SEZON PLANLARI MASADA
Sarı-kırmızılılarda bir yandan sezonun geri kalan bölümü için hazırlık sürerken bir yandan da gelecek yılın planları yapılıyor.

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