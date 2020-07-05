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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Oyun içinde oyun! Onyekuru'da neler oldu? İşte şoke eden nedenler
Galatasaray'da geçtiğimiz gün hiç beklenmedik bir olay yaşanmış, Fransız ekibi Monaco'dan kiralık olarak kadroya katılan başarılı oyuncu Henry Onyekuru, kulübü tarafından sözleşmesini tamamladığı gerekçesiyle geri çağrılmıştı. Fransız ekibinin bu hamlesi yalnızca Galatasaray cephesinde değil, futbol otoriteleri tarafından da şaşkınlıkla karşılanmış ve anlam verilememişti. Peki Onyekuru-Monaco-Galatasaray üçgeninde yaşanan bu krizin nedeni ne? İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri
5 Temmuz 2020 Pazar 10:16
Güncelleme: 05.07.2020 10:18
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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile, kaderini belirleyecek bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray'a dev derbi öncesi şoke eden bir haber gelmişti.
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Sarı-kırmızılıların Fransız ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, 30 Haziran itibarıyla Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi dolması nedeniyle kulübü tarafından geri çağrılmıştı.
"KALMAK İSTİYORUM" Bu talep sonrası Onyekuru "Galatasaray'da kalmak ve kalan 5 haftada takımımı yalnız bırakmak istemiyorum" derken sarı kırmızılı yönetim de Nijeryalı yıldızı yeniden kiralamak için Fransız kulübüne başvurduğu ancak bu talebin kabul görmediği de gelen bilgiler arasındaydı.
30 Haziran 2020'de kiralık sözleşmesi sona eren Onyekuru için Galatasaray ile AS Monaco arasındaki kiralık sözleşmesini uzatma görüşmeleri sonuçsuz kalırken, Onyekuru da Monaco'ya dönmek üzere sarı kırmızılı futbolcular ve teknik heyetle vedalaştı.
Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" ifadeleri yer aldı.