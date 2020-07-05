Galatasaray'da geçtiğimiz gün hiç beklenmedik bir olay yaşanmış, Fransız ekibi Monaco'dan kiralık olarak kadroya katılan başarılı oyuncu Henry Onyekuru, kulübü tarafından sözleşmesini tamamladığı gerekçesiyle geri çağrılmıştı. Fransız ekibinin bu hamlesi yalnızca Galatasaray cephesinde değil, futbol otoriteleri tarafından da şaşkınlıkla karşılanmış ve anlam verilememişti. Peki Onyekuru-Monaco-Galatasaray üçgeninde yaşanan bu krizin nedeni ne? İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri