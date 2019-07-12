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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'ın yeni golcüsüsünü buldu!
Galatasaray'da transfer girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Fernando Reges'i Sevilla'ya 4.5 milyon euro karşılığında satan Sarı-Kırmızılılar, ibra sorununu da atlamasıyla transferde atağa kalkmayı planlıyor. Diagne'nin takımdan gönderileceğinin kesinleşmesinin ardından Mitroglu'ndan da beklediği verimi alamayan Terim ve ekibi golcü transferini bir an önce gerçekleştirmek istiyor. Adaylar arasında ön plana çıkan isim de belli oldu... İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...
12 Temmuz 2019 Cuma 18:43
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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.
Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.
3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.