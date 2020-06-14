Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray için resti çekmişti! O isimde flaş gelişme...

Özellikle son dönemde transferde atağa kalkan Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda. Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar için yurt dışından da transfer söylentileri gelmeye devam ederken, geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile anılan bir isim için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)