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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray için resti çekmişti! O isimde flaş gelişme...
Özellikle son dönemde transferde atağa kalkan Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda. Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar için yurt dışından da transfer söylentileri gelmeye devam ederken, geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile anılan bir isim için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
14 Haziran 2020 Pazar 12:12
Güncelleme: 14.06.2020 12:12
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Verilen uzun aranın ardından Süper Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleri ile devam ediyor.
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Cuma günü oynanan mücadelelerde Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ederken, Fenerbahçe 3 puanı 2-1 ile almıştı. Dün oynanan karşılaşmalarda ise Başakşehir 2-0, Kasımpaşa ise 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş ise kendi evinde rakibi Antalyaspor'a 2-1 ile boyun eğmişti.
Galatasaray ise bugün sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile saat 21.00'da karşılaşacak.
Zirve takibini sürdürmek isteyen Aslan, Rize'den 3 puan çıkarmak isterken gelecek sezon için de hesaplarını yapmaya başladı.
Özellikle son günlerde transferde oldukça hareketli günler geçirken sarı-kırmızılılar, birçok isimle temaslarını sürdürürken, flaş bir isim ortaya atılmıştı.