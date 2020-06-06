Gelecek sezon için arayışlarını sürdüren kulüplerden Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. Şu sıralar gündemi oldukça yoğun olan sarı-kırmızılılarda gelecek sezon kadroda yaşanacak büyük revizyonun sinyalleri şimdiden verilirken, yönetim genç ve gelecek vaadeden isimleri kadroya katmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde bu yönde bir isim gündeme gelmişti ancak oyuncunun kulübü transferi veto etti. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)