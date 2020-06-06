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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim onayı vermişti! Genç yıldızın kulübü transferi veto etti
Gelecek sezon için arayışlarını sürdüren kulüplerden Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. Şu sıralar gündemi oldukça yoğun olan sarı-kırmızılılarda gelecek sezon kadroda yaşanacak büyük revizyonun sinyalleri şimdiden verilirken, yönetim genç ve gelecek vaadeden isimleri kadroya katmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde bu yönde bir isim gündeme gelmişti ancak oyuncunun kulübü transferi veto etti. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
6 Haziran 2020 Cumartesi 13:34
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Corona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik daralma sonrası, Galatasaray transferde adımlarını dikkatli atma hesapları yapıyor.
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Sarı-kırmızılılar, sezon başında yapılan hatalar dolayısıyla dış transferde genç ve maliyeti düşük isimlere kanca atmayı planlıyor.
"Artık oyuncuların geçmişine değil geleceğe yatırım yapacağız" açıklaması yapan Terim'in bu sözleri sonrası scout ekipleri genç ve gelecek vaadeden isimleri radarına alırken flaş bir isim ortaya atılmıştı.
Scout ekibinin önerdiği Osman Bukari'nin transferi Fatih Terim tarafından onaylandı ve yönetim hemen harekete geçti.
Slovak futbolunun en değerli oyuncuları arasında gösterilen futbolcunun kulübünden ayrılmak istediği ve Galatasaray gibi birçok Avrupa ekibinin de radarında olduğu aktarılmıştı.