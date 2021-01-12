Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Radamel Falcao'da büyük kriz! Yönetime şart koştu ve...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Radamel Falcao'da büyük kriz! Yönetime şart koştu ve...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de 5 Ocak itibarıyla başlayan transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Terim Gençleribirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada transfer listesini paylaşmış ve İrfan Can Kahveci, Onyekuru, Edin Visca ve Mohamed'i istediğini ifade etmişti. Gerçekleştirilecek transferlere kaynak yaratmak için bazı isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao ilk sırada yer alırken, gerçekleştirilen görüşmelerde yıldız oyuncunun yönetimden flaş bir talepte bulunduğu öğrenildi.